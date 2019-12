Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Nusaybin'de

21.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:17

Birlikleri denetlemek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Nusaybin ilçesinde esnafı ziyaret etti.



Beraberindeki Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile birlikte Nusaybin'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez tarafından karşılandı. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Garnizon Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin daha sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek bir süre esnafla sohbet etti.



Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, burada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel'e Atatürk'ün askeri kişiliğini gösteren heykel hediye ederken Başkan Özel de Orgeneral Çetin'e üzerinde 'Allah' lafzı taşlı biblo hediye etti.



Nusaybin Esnaf ve Sanatlar Odası'nda toplanan esnafa hitap eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında havanlar ve roketlerin düştüğü zaman da Nusaybin'e geldiğini hatırlattı. Çetin, "O zaman tabi sıkıntı farklıydı. Burada Nusaybin vatandaşımız, esnafımız, devletimizin, kaymakamımın ve tüm kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle Nusaybin kendine süratle gelmiş, yaraları sarmış ve tekrar huzur ortamına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğumuzu ve sizlerle bunu paylaşmak için buraya geldik. Böyle bir Nusaybin'i görmekten mutlu olduk. Hepinizi tebrik ediyoruz" dedi.



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Nusaybin esnafını ikinci kez ziyaret ettiğini hatırlatan Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel ise, "Nusaybin'e ikinci defa gelişinizden dolayı Nusaybin halkı ve esnafı adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Nusaybin çok büyük yaralar atlattı, biz her zaman devletimize inanan insanlar olduk, devletimizin çizgisinde olduk. Devletimiz de bu sıkıntıları bertaraf etti. Şu an da Nusaybin'imizde hayat gayet normal, huzur var. Biz Nusaybin halkı ve esnafı olarak şartsız ve koşulsuz her zaman devletimizin yanındayız. Bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum" diye konuştu.



Esnaf ziyaretinden sonran Nusaybin'de yeni açılan ve 400 kişinin çalıştığı Irmaklar Moda Tekstil Fabrikası'nı ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, fabrika sahibi Şükrü Irmak'tan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyaretlerden sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki komutanlar ilçeden ayrıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA