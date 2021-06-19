Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığını Ziyaret Etti
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığını Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Şırnak İlimizi ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valimiz Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında kahraman Komandolarımızla bir araya geldi.

Şırnak İlimizi ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valimiz Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında kahraman Komandolarımızla bir araya geldi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında Şeref Defterinin imzalamasının ardından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kararlılıkla devam eden terörle mücadele, emniyet ve asayiş konuları başta olmak üzere Komutanlıkların yürüttüğü faaliyetler hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Orgeneral Çetin ve Vali Pehlivan ile birlikte toplantıya Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan iştirak etti.

Kaynak: Habermetre

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığını Ziyaret Etti - Haberler
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