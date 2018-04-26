Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Çetin Mardin'de

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve sınır birliklerini denetlemek üzere Mardin'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Mardin'in çok parlak bir geleceği var. Allah'ın yardımı halkın desteği ile geleceğin Mardin'ini birlikte kuracağız" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bölge ziyaretleri kapsamında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Bassavcısı Tolgahan Öztoprak, 70. Makanize Piyade Tugay Komutanı Altan Er, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Mardin'e geldi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Mardin'de halkın desteği ile yaşanan huzur ortamını değerlendirdi. Ziyaretlere Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu ve beraberindeki heyette eşlik etti. Mardin Valiliği ziyareti çıkısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orgenaral Çetin, tarih ve huzur şehri Mardin'e geldiklerini söyledi. Çetin, "Sayın valimizle şehirle ilgili gelişmeleri heyecanla çok güzel bilgiler aldık. Mardinimizin çok parlak bir geleceği var. Zaten dünya şehri olan Mardin'in çok mükemmel bir yere çok daha iyi seviyeye geleceğini gördük. Sayın valimin çalışmalarını yakından görmek çok güzel. Huzura sahip çıkılması, buradaki sayın valimizin çalışmaları, güvenlik görevlilerimize halkımızın destek vermesi çok önemli. Huzura sahip çıkılması çok önemli. Allah'ın yardımı halkın desteği ile geleceğin Mardin'ini birlikte kuracağız" dedi.

Çetin, valilik ziyaretinin ardından Mardin Cumhuriyet Bassavcısı Tolgahan Öztoprak'ı ziyaret ederek Nusaybin sınır hattında da incelemelerde bulunacak. - MARDİN