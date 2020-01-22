: Jandarma ekibi, ödül kazanan otizmli sporcuları ziyaret etti

22.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:15

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, otizmli çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Jandarma ekibi, özel bir rehabilitasyon merkezinde kurulan İzle Otizm Spor Kulübü Derneği bünyesinde, Antalya'da katıldıkları Yavuz Kocaömer Özel Sporcular Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'nda 2'nci ve 3'ncü olan otizmli sporcuları ziyaret etti.

Ziyarette, Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Kenan Karaca, şampiyonanın 2'ncisi 10 yaşındaki Osman Nuri Çaklı ile 3'üncüsü 10 yaşındaki Ahmet Taha Aksoy'a hediyeler verdi. Karaca daha sonra sporcularla masa tenisi oynadı.

Etkinlikte jandarma ekibine iz takip köpeği "Parkur" da eşlik etti.

Dernek Başkan Yardımcısı Kadriye Tamtekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, her öğrenciye özel olarak 3 aylık program hazırlandığını söyledi.

Programlarda el-göz koordinasyonunu geliştirici, dikkat süresini artırıcı hareket eğitimleri verdiklerini ve yüzme, futbol, basketbol ve masa tenisine kadar birçok branşta dereceler elde ettiklerini anlatan Tamtekin, "Yaptığımız çalışmalar öğrencilerimize sadece sportif anlamda beceri kazandırmıyor. Ayrıca olan davranış problemlerinin tamamen bitmesini ve çocukları bir harekete, bir uğraşa yönlendirdiğimiz için de stereotipik hareketlerin söndürülmesini sağlamaktayız." dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına farkındalık etkinliği için teşekkür eden Tamtekin, "Öğrencilerimiz açısından tabii çok olumlu etkiler görüldü. Bu turnuvaya katılan öğrencilerimizde kendilerini ısırma, göz teması kurmama gibi davranış problemleri vardı. Masa tenisiyle bunları çok büyük orada aştık. Bu hareketlerin sönmesi sağlandı. Çok olumlu etkisi oldu. 2 Şubat'ta gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası'nda bizleri temsil edecekler." diye konuştu.

4 yıldır otizmli öğrencilerle çalışan derneğin antrenörü Hamit Demircioğlu da şampiyonada önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin ilk geldiği zamanla şimdiki durumları arasında çok büyük farklar var. Masa tenisinin öğrencilerimize verdiği artıları görmeye başladık. Masa tenisiyle koordinasyonlarını geliştirdiklerini gördük. Mental olarak sıkıntılarımız vardı. Bunları aştığımızı gördük." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından otizmli sporcular Çaklı ile Aksoy, jandarmaya ait araçlara bindirildi.

Kaynak: AA

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