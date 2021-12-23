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Jandarma Bölge Komutanından Rektör Çakmak'a ziyaret

Jandarma Bölge Komutanından Rektör Çakmak'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bülent Çakmak, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Çimen'le bir süre sohbet ederek ETÜ'nün fiziki yapısı hakkında bilgi verdi.

Tuğgeneral Çimen ise sıcak karşılaması ve misafirperverliği dolayısıyla Rektör Bülent Çakmak'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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