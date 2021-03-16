Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda
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Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda

16.03.2021 18:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:31
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda

Arkadaşlarıyla balığa çıktıkları teknenin batmasından 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Eskişehir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Arkadaşlarıyla balığa çıktıkları teknenin batmasından 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Eskişehir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu'nda 26 Şubat'ta Gökçeada Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ve beraberindeki 4 arkadaşının balık avına çıktığı 5 metrelik fiber tekne alabora olmuştu. Olaydan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 46 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cenaze töreni Eskişehir Vişnelik mahallesinde bulunan Sami Ramazanoğlu Camii'nde gerçekleştirildi. Cenaze, yapılan askeri tören akabinde defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlık'a götürüldü.

"Bunu da mı görecektim?"

Gerçekleştirilen cenaze törenine Vali Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun eşi Handan Toykuyu, kızları Buse Nur ve Yağmur Zeynep Toykuyu, annesi Meral Toykuyu, babası Faruk Toykuyu, yakınları ve sevenleri katıldı.

Ailesinin büyük üzüntü yaşadığı törende anne Meral Toykuyu'nun bayrağa sarılı tabuta sarılarak "Bunu da mı görecektim?" feryatları yürük dağladı. Öte yandan baba Faruk Toykuyu ayakta durmakta güçlük çekti. - ESKİŞEHİR

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'ya acı veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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