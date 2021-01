Janbi Ceylan kimdir? Janbi Ceylan kaç yaşında, nereli? Janbi Ceylan hayatı ve biyografisi

Türkiye'de atçılık, binicilik denildiğinde aslında ilk akla gelen isimlerden birisi olan Janbi Ceylan kimdir? Janbi Ceylan kaç yaşında, nereli? Janbi Ceylan hayatı ve biyografisi

JANBİ CEYLAN KİMDİR?

Janbi Ceylan bir at eğitmeni ve aynı zamanda bir akrobattır. Ancak Türkiye onu 2019 yılında Diriliş Ertuğrul'da Bamsı'ya işkence eden Teo olarak hatırlıyor. Sonunda Bamsı tarafından öldürülerek diziden ayrılmıştı.

Janbi Ceylan İstanbul'da doğdu. Doğum tarihini tam olarak bilmesek de şimdilerde 50'lili yaşlarındadır.

Kafkasya kökenli Çerkes bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ancak küçük yaşlarda Rusya'ya ve Kasfasya'ya ailesiyle birlikte yerleşti.

Liseyi ve konservatuvarı orada okuyor. Küçük yaşlarda Kafkas halk danslarıyla ilgili olduğunu söyleyelim. Rusya'da da konservatuvarda halk dansları eğitimi alıyor. Mezuniyetinden sonra ise bir dansçı olarak devlet memuru oluyor. Kanada'dan Ürdün'e, Moskova'dan Ukrayna'ya turneye gitmediği yer kalmıyor.

Baş dansçılığa kadar yükseliyor hatta. Ama bir Çerkes olarak kültürel genlerinde müthiş bir at sevgisi var, onu belirtelim. Atlarla ilgili okumalar yapıyor, araştırıyor. Yine Moskova'da bir turnedeyken oluyor ne olduysa Ceylan'a. Bir sirkte at gösterisi izliyor. İçindeki at sevdası depreşiyor...

Yaklaşık 10 yıllık dansçılık ve devlet memurluğu kariyerini sonlandırıp "Artık sadece atlarla ilgileneceğim" diyor ve atla ilgili eğitimler almaya başlıyor... Sonrasında sirklerde çalışmaya başlıyor. At gösterileri yapıyor. Serde dansçılık da var ne de olsa. Temel at biniş ve akrobasi hareketlerini dansıyla birleştiriyor bir anlamda. Bu kez de farklı farklı sirk gruplarıyla yine dünyayı gezmeye başlıyor... Rusya Devlet Sirki ve Moskova Nikulin Sirki'nde uzun süre akrobat olarak çalışıyor.

Önce küçük atölyeler, gösteriler düzenlemeye başlıyor kendi imkanlarıyla İstanbul'da... Ama ciddi bir ilgi görmüyor. Bu kez karşısına film sektörü çıkıyor Ceylan'ın.

Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde oyunculara biniş eğitimi veriyor ve at koreografilerini hazırlıyor. Kamera arkasında ciddi bir görev üstleniyor. Bu kez bu sektörde adı duyulmaya başlıyor. Fatih Sultan Mehmet filminde de aynı görevi icra ediyor... Sonrasında başka filmler, diziler de geliyor. Nerede atla ilgili bir film, bir dizi var Janbi Ceylan'a ulaşıyor yapımcılar, yönetmenler. Hatta yakın dönemde at tutkusu onu Diriliş dizisinin önemli rollerinden birine taşıyor. Dizide Bizans Komutanı Teo rolünü oynuyor. Ceylan'a göre özellikle tarihi filmlerden sonra atlara ve biniciliğe ilgi artmış: "Türkiye'ye geldiğim dönemlerde ata bu kadar ilgi yoktu. Tarihi film ve dizilerle ata olan ilgi de arttı... Çok sayıda binicilik merkezi var artık. İnsanlar bir şekilde ata binmeye başladılar..." Peki, at akrobasisini nasıl tanımlıyor Ceylan? Kulak verelim: "20'nin üzerinde akrobatik hareket uygulanabilecek atlı akrobasi atlarla düz bir çizgide veya bir daire içerisinde dörtnal koşmak sureti ile uygulanmaktadır. Gösteri veya müsabaka amaçlı uygulanabilir.

Özel akrobasi eyeri yardımı ile uygulanır ve bazı akrobatik hareketlere ek ekipman da kullanılabilir.

Günümüzde etkin olan atlı akrobasi disiplininin çıkış noktası olarak sayılabilecek Orta Asya- Rusya-Kafkaslar ekseninde ise Kafkas tipi eyerler temel alınıyor ve akrobasiye uygun hale getiriliyor.