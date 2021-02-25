Jahreyn ve Erzurum oyunu olayı nedir? Steam Erzurum oyunu nedir, nasıl oynanır? Jahreyn kimdir? Ahmet Sonuç kimdir?

Türk Yapımı Erzurum oyunu Proximity Game, Erzurum'da geçen bir hayatta kalma oyunu olarak Steam'de yer aldı. Ünlü yayıncı Jahrein'in Erzurum adlı oyunu beğenmeyerek iade etmesi tartışma konusu oldu. Jahreyn ve Erzurum oyunu olayı nedir? Steam Erzurum oyunu nedir, nasıl oynanır? Jahreyn kimdir? Ahmet Sonuç kimdir?

Şubat ayında çıkış yapan Erzurum oyunu, bir çok oyunsever tarafından oynanmaya başlandı. Ülkemizde oyun sektörünün gelişim sağladığı gösteren örneklerden biri olan ve oyun yapımcısı Proximity Game tarafından oluşturulan Erzurum oyunu, Jahreyn'in sosyal medyasından paylaştığı yazı ile tartışma konusu oldu. Peki, Jahreyn ve Erzurum oyunu olayı nedir? Steam oyunu nedir, nasıl oynanır? Jahreyn kimdir? Ahmet Sonuç kimdir? sorularının yanıtı sizlerle!

JAHREYN VE ERZURUM OYUNU OLAYI NEDİR?

Twitch kullanıcısı olan Jahreyn kullanıcı adına sahip Ahmet Sonuç'un hesabı üzerinden binlerce takipçisi bulunuyor. Twitch kanalında yapmış olduğu canlı yayınında Erzurum oyunu oynuyor. Oyunu oynadıktan sonra beğenmediğini ve iade ettiğini ifade ediyor. Yayıncılara, iki hafta öncesinden erken erişim kodu gönderen Proximity Game, Jahreyn'e yanıt verdi. Ayrıca, yayıncıların da görüş bildirmesi tartışmaların büyümesine neden oldu.

Erzurum oyunu geliştirici Proximity Game, Jahreyn'e ağır bir eleştiri yaparak şu cevabı verdi;

- Erzurum oyunu Proximity Game-

- Jahreyn cevabı-

Bir diğer yayıncı PintiPanda kullanıcı adıyla Tuna Akşen de bu tartışmaya dahil olmasıyla, olay büyüyor.

- PintiPanda-

STEAM ERZURUM OYUNU NEDİR, NASIL OYNANIR?

20 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Steam Erzurum oyunu, Taylan adından bir karakteri canlandırılacak. Taylan karakteri, kışın ortasında yürüyerek Erzurum'un ıssız ve soğuk bölgelerinde dolaşıyor. Daha sonra bir göktaşı düşen ve bu olaydan ağır etkilenen bir bölgeye farkında olmadan giriyor. Erzurum oyununda, oyuncuların rakipleri dondurucu soğuklar, açlık, susuzluk ve vahşi doğa. Etraftan odun ve kömür toplayıp onları yakarak ısınmak, uyuyacak yatak bulmaya çalışmak, ilaç ve silah gibi farklı ihtiyaçları da karşılamakla uğraşılacak.

Erzurum oyununda farklı hikaye modları olacağı söylenirken, oyun genellikle soğukla, vahşi doğayla, açlıkla ve susuzlukla mücadele edildiği bir hikayeden yola çıkıyor.Erzurum oyununu teması hayatta kalma mücadelesi! Son yıllarda oldukça popüler olan kategoriler arasında yer alan hayatta kalma oyunlarından bir yenisi de Türklerden geliyor.

JAHREYN KİMDİR? AHMET SONUÇ KİMDİR?

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) 1988 İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını Almanya'da tamamlandıktan sonra, Polonya'ya yerleşmiş ve bir süre burada yaşamıştır. İlk olarak sosyal medyaya YouTube yayıncılığıyla başlayan Jahrein, ardından Twitch'e yönelerek Türkiye'nin en popüler yayıncılarından biri haline geldi. Evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen Jahrein, eşiyle beraber yayın hayatına Türkiye'den devam ediyor. Başarılı yayıncı son zamanlarda Spotify üzerinden Reddit ve Zone gibi platformlarda Podcast yayınları da yapıyor. Ayrıca hayvanseverliği ile de tanıNan Jahrein, evinde 2 köpek besliyor. Ünlü yayıncı sık sık barınaklara giderek hayvanlara yaptığı yardımlarla biliniyor. Eşi Selin Sonuç ile beraber "Alfred" ve "Mira" adını verdikleri dostlarıyla beraber yaşamlarına Antalya'da devam ediyorlar. Bilindiği üzere Jahrein, kadim dostu 'Alfred'i Polonya'dan bir barınaktan sahip edinmişti. Ünlü yayıncının eşi Selin Sonuç da "Mira"yı bir barınaktan sahip edindi.

Şubat 2021 itibariyle Ahmet Sonuç'un, Twitter hesabında 343 binden fazla ve Instagram hesabında 390 binden fazla takipçisi bulunuyor. Başarılı yayıncının Youtube kanalında ise 490 bin abonesi bulunuyor.

Yayın hayatını sürdüren başarılı isim Ahmet Sonuç'un Twitch kanalında ise 1,5 Milyon takipçisi var.