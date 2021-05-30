Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan!

Jahrein'in KKHA'da yeni konuğu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olacak.

Jahrein ismiyle twitch üzerinde açtığı yayınlarla tanıdığımız Ahmet Sonuç, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi twitch kanalında yayınladığı KKHA ( Konuşalım Konuşalım Headshot Atalım) programında konuk etmiş ve Kılıçdaroğlu'na canlı yayındaki izleyicilerin merak ettiği soruları sormuştu. Sonrasında çok fazla destek gören bu program medyanın bir kısım dallarından da tepki görmüştü.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayınında Ali Babacan ve partisi Deva Partisi hakkında görüşlerini dile getiren Jahrein, Babacan'ın konuk olması durumunda çok sert olacağını ve her şeyi soracağını belirterek Ali Babacan buna okeyse gelsin diyerek bir davet duyurusunda bulunmuştu. Ali Babacan twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Jahrein'in klibini paylaşarak "Elbette katılmayı çok isterim. Yarın DM'den haberleşelim, hangi gün olacağına beraber karar verelim @jahreindota" diyerek Jahrein'e topu atmış oldu. Jahrein de 5 dakika sonrasında " Hadi bakalım! Yine yakalandık. Tabii ki ayarlayalım. Uygun bir günde gençlerin sorularını yöneltelim. " diyerek yeni bölüm konuğunun Ali Babacan olacağını duyurmuş oldu.

Kaynak: Playerbros