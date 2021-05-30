Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan!

Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Jahrein'in KKHA'da yeni konuğu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olacak.

Jahrein ismiyle twitch üzerinde açtığı yayınlarla tanıdığımız Ahmet Sonuç, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi twitch kanalında yayınladığı KKHA ( Konuşalım Konuşalım Headshot Atalım) programında konuk etmiş ve Kılıçdaroğlu'na canlı yayındaki izleyicilerin merak ettiği soruları sormuştu. Sonrasında çok fazla destek gören bu program medyanın bir kısım dallarından da tepki görmüştü.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayınında Ali Babacan ve partisi Deva Partisi hakkında görüşlerini dile getiren Jahrein, Babacan'ın konuk olması durumunda çok sert olacağını ve her şeyi soracağını belirterek Ali Babacan buna okeyse gelsin diyerek bir davet duyurusunda bulunmuştu. Ali Babacan twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Jahrein'in klibini paylaşarak "Elbette katılmayı çok isterim. Yarın DM'den haberleşelim, hangi gün olacağına beraber karar verelim @jahreindota" diyerek Jahrein'e topu atmış oldu. Jahrein de 5 dakika sonrasında " Hadi bakalım! Yine yakalandık. Tabii ki ayarlayalım. Uygun bir günde gençlerin sorularını yöneltelim.

" diyerek yeni bölüm konuğunun Ali Babacan olacağını duyurmuş oldu.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Antony Blinken Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 13:11:37. #1.16#

title