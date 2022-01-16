'Jack' ve 'Athena', uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik köpekleri 'Jack' ve ' Athena', zorlu eğitimlerinin ardından çıktıkları operasyonlarda hassas burunları ile uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor. Athena'nın eğitmeni polis memuru A.D. "Athena yıl içinde birçok operasyona katıldı ve 80 kilo uyuşturucuyu tespit etti" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik köpekleri 'Jack' ve ' Athena', Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı. Daha sonra Kayseri'ye getirilen Athena ve Jack, 1,5 yıldır kentte hassas burunları ile uyuşturucu ticaretine engel oluyor. Otomobil ve evlerde saklanan uyuşturucuların kısa sürede bulunmasını sağlayan köpekler, polis ekiplerinin de işini kolaylaştırıyor.

Narkotik köpeklerinin testten geçirildiğini kaydeden A.D. "Görev köpekleri yavruluktan itibaren 1 sene içerisinde her 3 ayda bir teste girer. Bu testlerde başarılı olan köpekler, Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 4 ay süren kursa girer. Bu kursun sonunda yapılan sınavda başarılı olan köpekler, görev köpeği olmaya hak kazanır. Görev köpeklerinin emekliliği iki şekilde yapılır. Bunların birisi sağlık problemi diğeri ise koku hassasiyetinin azalması durumunda olur. Eğer bu durum varsa idareci köpek hakkında rapor hazırlanır ve sonrasında emekli edilir. Emekliye ayrılan köpek, idarecisine verilir. Bu köpeğe idarecisi dilerse ömür boyu bakar, isterse bakabileceğine inandığı 3'üncü kişilere hibe edebilir" ifadelerini kullandı.