Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Heyecan verici atmosferiyle izleyicileri ekrana kilitleyen Jack Reacher: Asla Geri Dönme, sinemaseverlerin radarına yeniden giriyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar ise hikâyenin içeriği, öne çıkan karakterleri ve oyuncu kadrosu gibi detayları merak ediyor. Bu nedenle, yapımın konusunu, özetini ve oyuncularını sizin için detaylıca ele aldık.

FİLMİN KONUSU

Pittsburgh'taki Esrarengiz Keskin Nişancı Olayı

Pittsburgh'ta bir adam, minibüsünü PNC Park'tan Allegheny Nehri'nin karşı kıyısındaki bir otoparka çeker ve parkmetreye bir çeyreklik atar. Ardından bir tüfekle North Shore Yolu üzerindeki beş kişiyi uzun mesafeden vurur ve ortadan kaybolur.

Şüpheli: Eski Asker James Barr

Dedektif Calvin Emerson liderliğindeki Pittsburgh Polisi, olay yerinde bir mermi kovanı ve parmak izi içeren parkmetre parası bulur. Bu parmak izi, eski bir Amerikan Ordusu keskin nişancısı olan James Barr'a aittir. Polis, Barr'ı evinde baygın halde, cinayette kullanılan minibüs ve tüfekle birlikte yakalar. Sorguda, Barr'a ya itiraf edip ömür boyu hapse razı olması ya da Bölge Savcısı Alex Rodin'in sicili gereği neredeyse kaçınılmaz olan ölüm cezasıyla karşı karşıya kalacağı söylenir. Barr'ın cevabı yalnızca bir not defterine yazdığı "Jack Reacher'ı getirin" olur.

Jack Reacher Sahneye Çıkıyor

Jack Reacher, ordu geçmişi olan bir gezgin ve eski Askeri Polis Teşkilatı müfettişidir. Barr hakkındaki haberi gördükten sonra Pittsburgh'a gelir. Emerson ve Rodin ona delilleri göstermez, ancak Reacher'ın komada olan Barr'ı ziyaret etmesine izin verirler. Bu noktada Reacher, Barr'ın savunma avukatı olan Helen Rodin ile tanışır. Helen, Jack'e delilleri görebilmesi için araştırmacı olmasını teklif eder. Ancak Jack, Barr'ı aklamaya değil, eğer suçluysa onu adalete teslim etmeye kararlıdır. Barr'ın Irak'taki geçmişine dayanan karanlık bir olay yüzünden, Jack ona bir daha suç işlerse durduracağına dair yemin etmiştir.

Gerçek Hedef Ortaya Çıkıyor

Jack soruşturmayı kabul eder, Helen ise kurbanların yakınlarıyla görüşerek bilgi toplar. Jack olay yerine gidip delilleri incelediğinde, ateşin eğitimli bir keskin nişancı tarafından yapıldığını ve kullanılan pozisyonun tutarsız olduğunu fark eder. Aynı zamanda bir bar kavgası aracılığıyla baskı altına alınmaya çalışıldığını anlar. Helen'in araştırmaları sonucunda asıl hedefin Oline Archer adlı bir inşaat şirketi sahibi olduğunu keşfederler; diğer kurbanlar bu suikastı örtbas etmek için seçilmiştir.

Komployu Çözen Reacher ve Hesaplaşma

Jack, Ohio'da bulunan eski bir Deniz Piyadesi olan Martin Cash'in atış poligonuna gider ve ipuçlarını birleştirir. Olayın arkasındaki çetenin, Zek Chelovek adında eski bir Sovyet mahkûmun liderliğindeki bir inşaat mafyası olduğu ortaya çıkar. Çete, Dedektif Emerson'ın yardımıyla Helen'i kaçırır. Jack, Cash'in desteğiyle taş ocağındaki hesaplaşmada Zek'in adamlarını ve Emerson'ı öldürür. Zek, geçmişteki cezaevi tecrübelerinin Amerikan hapishanesinden daha zor olduğunu söyleyince Jack tarafından vurularak öldürülür.

Sonuç ve Vicdan Hesabı

Barr komadan uyandığında olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ancak suçlu olduğuna inandığını belirtir. Jack'in kurduğu teorilerle Barr'ın zihinsel canlandırmaları örtüşür. Her şeye rağmen Helen onun suçsuz olduğuna ve aklanacağına emindir. Film, Jack'in bir otobüste genç bir kadını taciz eden bir adamla yüzleşmeye hazırlanmasıyla son bulur.

OYUNCULAR VE KADRO

• Tom Cruise – Jack Reacher rolünde

• Rosamund Pike – Helen Rodin

• Robert Duvall

• Richard Jenkins

• David Oyelowo

• Werner Herzog

• Jai Courtney

• Alexia Fast