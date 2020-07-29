İzzet Yıldızhan kimdir? Nereli, kaç yaşında, kaç çocuğu var? Hayatı ve kariyeri
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İzzet Yıldızhan kimdir? Nereli, kaç yaşında, kaç çocuğu var? Hayatı ve kariyeri

Ünlü müzisyen İzzet Yıldızhan sosyal medyada gündem oldu. Peki İzzet Yıldızhan kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında, burcu ne, kaç çocuğu vardır gibi soruların cevaplarını haberimizde paylaşalım...

İzzet Yıldızhan kimdir? Nereli, kaç yaşında, kaç çocuğu var? Hayatı ve kariyeri
29.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:03

İzzet Yıldızhan sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Vatandaşlar İzzet Yıldızhan'ın hayatını ve kariyerini merak etti. Peki İzzet Yıldızhan kimdir, nerelidir hakkındaki tüm bilgiler sizlerle.

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 Diyarbakır doğumlu Türk sanatçı, Türkücü ve müzisyendir. İzzet Yıldızhan, Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Sinekköyde doğmuştur.

İzzet Yıldızhan doğum tarihi : 01.04.1963

İzzet Yıldızhan kaç yaşında : 57 yaşında

İzzet Yıldızhan aslen nereli : Diyarbakır

İzzet Yıldızhan burcu ne : Koç

İzzet Yıldızhan kaç çocuğu var : 9

İzzet Yıldızhan mesleği ne : Türkücü

İzzet Yıldızhan boy-kilo : 1,71 m/ 78 kg

İZZET YILDIZHAN HAYATI VE KARİYERİ

İzzet Yıldızhan Diyarbakır doğumludur. Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa'dır. 15 çocuklu ailenin en küçükleridir. Babasını bir yaşındayken kaybetti. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Yedi yaşında berber çıraklığı yapmaya başladı. Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik'ten 10 yaşında 5 abisiyle gittiği Adana'da pamuk işçiliği yaptı.

Ardından 13 yaşındayken çalışma hayatına kebapçı çırağı olarak devam etti, daha sonra kebap ustası oldu. Kan dara giderek bu kez bu mesleğine Ankara'da devam etti. 1980 yılında Ankara'da TRT sanatçılarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik dersleri almaya başladı. Bir müddet sonra 1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon'da sahne almaya başlayan İzzet Yıldızhan, kebapçılığı bırakarak sadece müzik ile devam etti. Daha sonra Ankara'nın neredeyse bütün pavyonlarında devam etmiş, sarhoş masalarına çok şarkı söylemiş. Sonra da Ankara Altındal Aile Gazinosu'nda sahneye çıkmış.

1989 yılında ilk kez geldiği İstanbul'a gelmiş ama umduğunu bulamayınca Ankara'ya geri dönmüş. 1994 yılında Selami Şahin'le tanıştıktan sonra, bu kez dönmemek üzere geldiği İstanbul'a gitmiş.

"İsimsiz asker – sen yoksun" adlı İlk albümünü Selami Şahin'in teklifini kabul ederek yaptı. İkinci albümü "Nerelerdesin" Emrah'ın desteği ile onun firmasından çıkarttı. Üçüncü albümü "Birisi" adı ile çıkardı ve şöhreti yakaladı. Aynı yıl 1998 yılında başrolünü oynadığı "Birisi" adlı dizi ile hayranlarının gönlüne taht kurdu. Yine "Birisi" albümü ile Magazin Gazetecileri Derneği altın objektif ödülünü "yılın sanatçısı" ünvanıyla aldı. Ardından klipler, diziler, polemikler, sataşmalar ve hayli renkli, hayli karışık, hayli iddialı ve kim ne derse desin kendi çapında hayli 'başarılı' bir hayat başlamış.

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın teklifi ile İstanbul'da ilk sahne hayatına Büyük Maksim Gazinosu'nda başladı. Muazzez Abacı, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz gibi çok değerli sanatçılarla Maksim Gazinolarında başarılı sahne çalışmaları yaptı.İzzet Yıldızhan, sahne çalışmalarının yanı sıra, kurduğu müzik şirketi ve 2012 yılında İzmir Çankaya'da yaptırdığı 21 katlı 5 yıldızlı "Yıldızhan" oteli ile iş hayatına devam ediyor. 2013 yılında Hilton ile franchising anlaşması imzaladı. Yıldızhan Otel adı "DoubleTree by Hilton" olarak değiştirildi.

26 Aralık 2007 yılından Kasım 2011 ayına kadar Kanal 7 televizyonunda "İzzet Yıldızhan Show" adlı programı sundu.2013 yılında Show Tv'de Bülent Ersoy'la birlikte bir program başlattılar; ancak, İzzet Yıldızhan programın ikinci haftası ayrıldı.

İZZET YILDIZHAN'IN ALBÜMLERİ

1994 : İsimsiz Asker - Sen Yoksun

1997 : Nerelerdesin - Sevmişim Seni

1999 : Birisi

2000 : Kıyamam

2001 : Ağlattın Anamı

2002 : Ben Demiştim

2005 : Canımın İçi

2007 : Tokat

2009 : Sen Deli Misin

2013 : Sevgilim

İZZET YILDIZHAN FİLMLERİ

1998 : Birisi (Televizyon Dizisi)

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