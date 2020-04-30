İZSİAD konuğu Güldağ: " Virüsten sonra Türkiye'nin dijital dönüşümünü finanse etmesi gerekiyor" İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Gazeteci-Yazar Hakan Güldağ'ı online toplantı ile ağırlayarak korona sonrası dünyadaki değişimleri gündeme getirdi.

Güldağ: "Türkiye ekonomisinin nefes alabilmesi için 30 milyar dolara ihtiyaç var"

Koronavirüs sonrasında hayatın bir anda değişmeyeceğini söyleyen Hakan Güldağ, salgından sonra Türkiye'nin dijital dönüşümünü finanse etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Türkiye salgın verilerindeki iyileşmenin piyasalara olumlu yansıdığını söyledi. Virüsün ekonomik etkisinin dünyayı sarstığını söyleyen Küçükkurt, "Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Hakan Güldağ ile Koronavirüsün ekonomik tahribatlarını konuştuk.Bundan sonra hem sosyal olarak hem de ekonomik olarak virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bundan sonra iş dünyasında da birçok eski alışkanlığın değişeceğini düşünüyorum" dedi

"Dijitalleşmenin önemi ortaya çıktı"

Salgın öncesi ekonomik düzene 5 Mayıstan sonra kademeli olarak geri dönüleceğini söyleyen Gazeteci Yazar Hakan Güldağ, eski düzene geri dönüldüğünde sosyal mesafenin korunmaya devam edileceğini belirtti. Koronavirüs sonrasında dünya ekonomisinin bir anda değişme yaşamayacağını belirten Güldağ, "İş dünyası virüs sonrasında dijital gelişme yaşayacak. Normal hayata geri döndükten sonra Türkiye'nin dijital dönüşümünü finanse etmesi gerekiyor. Virüs, bizlere ekonomide dijitalleşmenin önemini ortaya çıkardı" dedi.

"İhracatta düşüş var"

Türkiye'nin virüs krizinden sonra bütçe ve döviz konusunda sıkıştığını söyleyen Güldağ, Türkiye'nin döviz rezervlerinin önemli bir kısmının SWAP olduğunu belirtti. Amerikan Merkez Bankası ile SWAP anlaşması yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Güldağ, "Şu anda ekonomimizin nefes alabilmesi için 30 milyar dolarlık bir dövize ihtiyacımız var. Vadeli 68 milyar dolarlık bir dış borcun büyük bir kısmı reel sektörden kaynaklanıyor. Nisan ayı göstergelerine baktığımız zaman ihracatta yüzde otuzluk bir küçülme söz konusu. Bu da doğal olarak döviz girdilerinin düşmesine neden olacak. Turizm sektöründe 2019 yılının üçte biri kadar turist ağırlayabilirsek başarı olarak görebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler