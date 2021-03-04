İzole yaşam vadeden Alya Marin projesinde teslimler başladı

Akkuş Gayrimenkul ile Lübnanlı El Khatib Group ortaklığının temsilcisi BOSS4 Gayrimenkul'ün Beylikdüzü Kavaklı'da hayata geçirdiği Alya Marin'de teslim aşamasına gelindi.

Akkuş Gayrimenkul açıklamasına göre, BOSS4 Gayrimenkul tarafından Beylikdüzü, Kavaklı'da inşa edilen Alya Marin, yatay mimari konsepti, yeşillikler içindeki bahçeleri ve deniz manzarası ile başta yabancı yatırımcılar olmak üzere yerli yatırımcılar tarafından da büyük talep görüyor.

Tasarımı ve donanımından aldığı güçle salgın döneminde oluşan izole yaşam trendini yeniden tanımlayan projede teslimler, mart ayı itibarıyla başladı.

9 blokta farklı daire seçenekleri

Açıklamada verilen bilgilere göre, İstanbul'un göbeğinde izole bir yaşam sunan Alya Marin, modern mimari çizgileri, açık kapalı sosyal alanları, çocuk oyun parkları, yapıların arasında yer alan doğal topoğrafya ile uyumlu peyzaj düzenlemesi ile ferah ve nezih bir yaşam imkanı sunuyor.

Birinci sınıf malzemeyle inşa edilen proje, kesintisiz güvenlik ve servis hizmetiyle de huzurlu bir hayatın kapılarını açıyor. Farklı büyüklükte 9 bloktan oluşan projenin her bloğunda farklı planlara sahip daire seçenekleri sunuluyor.

119 ile 303 metrekare arasında değişen, 2+1'den 6+2 büyüklüğe kadar uzanan toplam 64 daire ve 10 dükkandan oluşan proje, sahip olduğu ısı ve ses izolasyonuyla, izole yaşamı huzurla birleştiriyor.

Mutfak, oturma odası, salon ve diğer odalarının dizaynında uygulanan farklı bir teknik sayesinde en küçük metrekareye sahip dairelerde bile geniş ve ferah mekanlar yaratılıyor.

Özlenen mahalle konsepti

Proje, dairelerinin yanı sıra sahip olduğu dükkanlarıyla birlikte de özlenen mahalle konseptini tamamlıyor. Projede dükkanların olduğu bölüm, alışveriş sokağı olarak tanımlanıyor.

Projenin konseptini yansıtan standart tabela uygulamasının yapıldığı bu bölüm, Nişantaşı alışveriş sokağını andıran bir atmosfer sunuyor. Dükkanların metrekare aralıkları, 82 ile 125 metrekare arasında değişiyor.

Kavaklı'da alışılmışın dışında doğayla iç içe bir yaşam sunan Alya Marin, sahile yürüme mesafesinde yer alıyor. Civarda bulunan eğitim kurumları, hastaneler ve alışveriş merkezlerine komşu olan proje, 600 yat bağlama kapasiteli West İstanbul Marina'ya sadece 100 adım uzaklıkta yer alıyor.

"Konutta oluşan izole yaşam trendine yeni bir boyut getirdik"

BOSS4 Gayrimenkul İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, BOSS4 Gayrimenkul imzasıyla Beylikdüzü'nde hayata geçirdikleri Alya Marin projesinde uyguladıkları en yeni teknolojiler sayesinde en küçük metrekareye sahip dairelerde bile geniş ve ferah mekanlar yarattıklarını, ısı ve ses izolasyonuyla da huzuru izole yaşamla birleştirdiklerini vurgulayan konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"BOSS4 Gayrimenkul olarak fark yaratan projelerimizle özellikle Beylikdüzü'nün gelişimine yön vermeyi sürdürüyoruz. Bu projelerimizden biri olan Alya Marin'in teknik ve estetik özellikleriyle konutta oluşan izole yaşam trendine yeni bir boyut getirdik.

Az katlı, bahçeli yapısıyla mahalle konseptine sahip olan projemizde uyguladığımız en yeni teknikler sayesinde bölgeye örnek gösterilen bir proje kazandırdık. İnşaat çalışmaları sürecinde yatırımcılar tarafından ciddi bir taleple karşı karşıya kalan projemizde, yatırımcılarımıza söz verdiğimiz tarihte teslimlere başlıyoruz."

Hemen tapu- hemen teslim avantajı

Akkuş, salgına rağmen inşaat çalışmalarında hız kesmeyerek ilerlediklerini belirterek, "9 blokta, 2+1'den 6+2'ye uzanan farklı büyüklükte 64 konut ve 10 dükkandan oluşan projemiz; sahip olduğu alışveriş sokağı, açık kapalı sosyal alanları, çocuk oyun parkları, doğal peyzaj düzenlemesi ile yatırımcılarımızın radarına girmeyi başardı. Teslimatlara başladığımız projemizin yüzde 90'ının satışını tamamladık. Projemizde yatırımcılarımızı hemen tapu- hemen teslim avantajıyla buluşturuyoruz." bilgilerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan