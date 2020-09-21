İzole ne demek? İzole kelime anlamı nedir? İzole TDK anlamı nedir? İzolasyon nedir? Sosyal izolasyon nedir? Evde izolasyon nasıl sağlanır? İzole nedir? İzolasyon ne demektir? Sosyal izolasyon nedir? İzolasyon TDK anlamı nedir? Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanmalıdır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Kimler kendini evde izolasyona almalıdır?

Sosyal izolasyon, son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kavram olmuştur. Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte sıkça gündeme gelmiştir. İşte izole yaşam nedir? İzolasyon ne anlama gelir? Sosyal izolasyon nedir? Evde izolasyon kuralları nasıl olmalıdır? sorularının cevapları haberimizde;

İZOLE NE DEMEKTİR?

Dilimize Fransızcadan gelen izole kelimesi hem gerçek anlamıyla hem de mecaz anlamıyla kullanılmaktadır. Gerçek anlamı yalıtılmış anlamına gelmektedir. Bir nesnenin etraftan yalıtılmış, ayrılmış durumudur. Diğer anlamı ise bir kişinin yalnız kalması durumudur. İzole kelimesinden izolasyon kelimesi türemiştir.

İZOLASYON TDK ANLAMI NEDİR?

TDK'ya göre izole yalıtılmış demektir. İzolasyon ise yalıtılmış demektir.

SOSYAL İZOLASYON NEDİR?

Sosyal izolasyon, grip, tüberküloz ve coronavirüs gibi solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasını önlemek için kendini toplumdan uzak bir yerde izole etme durumudur. Böyle bir durumda kalabalık ortamlardan uzak durulur. Okul, hastane, festival, market, toplu taşıma gibi insanların kalabalık olduğu yerlerde bulunulmaz. Kendini sosyal olarak izole eder. Kamusal alanlara gitmesi sakıncalıdır. Kendini izole eden insanların ihtiyaçları için bile dışarı çıkılmaması gerekir.

KİMLER EVDE KENDİNİ İZOLE ETMELİDİR?

Covid-19 belirtileri gösteren herkes kendini evde izole etmelidir. Okula, işe ve diğer kamusal alanlara gidilmediği gibi market alışverişleri dahi bir başkasına yaptırmalıdır. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse bile önlem alınarak ve en az temas kurularak işlem gerçekleştirilmektedir. Her türlü sosyal temasın en aza indirilmesi ve bu sürecin evde tamamlanıp, iyileşince bitirilmesi gerekmektedir.

Ateşi 37.8 in üzerinde olanlar, ateş, öksürük ve solunum güçlüğü çekenler evden dışarı çıkmamalıdır. Bu belirtileri gösteren kişinin yanında diğer aile üyeleri de kendilerini izole etmeleri gerekmektedir.

EVDE İZOLASYON KURALLARI NELERDİR?

Belirtileri gösteren kişinin yanı sıra evde bulunan diğer aile üyelerinin de sosyal izolasyon kurallarına uyması gerekmektedir. Bu belirtilerin ortaya çıkışından itibaren 7 gün evde kalmalısınız. Diğer aile üyeleri de bu belirtileri gösterdiği takdirde 14 gün boyunca kendilerini ailecek izole etmeleri gerekmektedir. Eğer durum kötüleşirse sağlık ekiplerine haber verilmesi gerekmektedir. Hastalık belirtileri gösteren kişilerin evde mümkünse ayrı odalarda kendilerini izole etmesi beklenmektedir. Odasının sürekli havalandırılması ve diğer aile bireylerinden uzak durmaları gerekmektedir.