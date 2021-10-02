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İznik'te zeytinlik alanda 2 lahit mezar daha bulundu

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İznik'te zeytinlik alanda 2 lahit mezar daha bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde çok sayıda lahit çıkmasının ardından 1 milyon 50 bin liraya kamulaştırılarak sit alanı ilan edilen zeytin tarlasında, Roma dönemine ait iki adet lahit mezar daha çıkartıldı.

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde çok sayıda lahit çıkmasının ardından 1 milyon 50 bin liraya kamulaştırılarak sit alanı ilan edilen zeytin tarlasında, Roma dönemine ait iki adet lahit mezar daha çıkartıldı.

İznik Müze Müdürlüğü bünyesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç'in bilimsel danışmanlığındaki heyet tarafından, altı yıldır Hisardere Nekropolü'nde sürdürülen kazı çalışmaları devam ediyor. Bir süre önce 1 milyon 50 bin liraya kamulaştırılan zeytinlik alanda, dün Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen iki adet lahit mezar daha çıkartıldı. Bu mezarlarda, diğerleri gibi Müze Müdürlüğü'ne taşınacak.Lahit mezarların çıkartıldığı alanın, güvenlik güçleri tarafından günün 24 saati  yüksek teknoloji ve gece görüşü özelliği bulunan kameralar tarafından izlendiği belirtildi.


İznik'te zeytinlik alanda 2 lahit mezar daha bulundu

İznik'te zeytinlik alanda 2 lahit mezar daha bulundu

İznik'te zeytinlik alanda 2 lahit mezar daha bulundu

İznik'te zeytinlik alanda 2 lahit mezar daha bulundu

İznik'te zeytinlik alanda 2 lahit mezar daha bulundu

Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri
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