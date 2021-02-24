İznik, pandemi sonrasına hazırlanıyor

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl İznik'te gerçekleştirilmesi planlanan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın, bölgeye uzun vadede pek çok şey katacağını söyledi. İlçe tarihinin önemli unsurlarından bazilika ve İstanbul Kapı'ya ilişkin de Başkan Aktaş, çalışmaların sürdüğünü, yaz boyunca da bu çalışmalara ağırlık verileceğini kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Bölgede devam eden Yeşil Cami ve İstanbul Kapı'daki restorasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Aktaş, yetkililerden bilgi aldı. İznik'in, 'açıkhava müzesi' olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, bu yıl İznik'te düzenlenmesi planlanan 4. Dünya Göçebe Oyunları ve bazilika ile İstanbul Kapı'daki restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'OYUNLARIN, İZNİK ADINA YANSIMALARI UZUN YILLAR SÜRECEK'

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın, heyecan verici bir organizasyon olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl düzenlenmesi planlanan organizasyonun bu yıla ertelendiğini ifade etti. Organizasyona ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Aslında bunu, sadece bu yıl yapılacak bir organizasyon olarak görmemek lazım. Temennimiz, 3-4 dönem üst üste bu organizasyonu yapabilmek. Birçok Cumhurbaşkanı ağırlanacak, farklı ülkelerden misafirlerimiz olacak. Buradaki farklı etkinlik ve aktivitelere İznik, aynı zamanda altyapı oluşturacak. Organizasyonun, İznik adına yansımaları, uzun yıllar sürebilecek. Otel, pansiyon, lokanta ve benzeri altyapılar açısından da İznik'in önüne bu organizasyonun yeni şeyler açacağını düşünüyorum" dedi.

BU YIL YAPILMASI HEDEFLENİYOR

Sürecin büyük kısmının Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve beraberinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi'nin de katkılarının bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, "Pandemi sürecindeyiz, geçtiğimiz yıl maalesef bu organizasyonu pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Bu yıl yapılmasıyla alakalı olarak sayın Cumhurbaşkanımızın da çok arzu ettiği ve bizzat katılacağı bir organizasyon" diye konuştu.

BAZİLİKA VE İSTANBUL KAPI'DAKİ ÇALIŞMALAR

İznik'in, Bursa için olduğu kadar aynı zamanda Türkiye ve dünya için de çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, ilçenin tarihinin milattan önce 2 bin 500'lere kadar dayandığını hatırlattı. Bu kapsamda, İznik'teki çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçtiklerine değinen Başkan Aktaş, bazilika ile ilgili de çalışmalara başlandığını söyledi. Bazilika ve İstanbul Kapı hakkındaki çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Başkan Aktaş, şöyle konuştu;

"Bazilika ile alakalı çalışmaları başlattık. Bazilikanın artık gelen misafirler tarafından seyredilebilmesi için, işin kıyı kenarlarıyla alakalı izin boyutları var, hepsini arkadaşlarımız takip ediyor. Temennimiz Eylül-Ekim aylarına kadar yapım dahil yetiştirebilmek. Özellikle çok önemsediğimiz noktalardan bir tanesi de İstanbul Kapı'daki hem restorasyon çalışmaları, hem de etrafındaki alanların boşaltılması. Buradan onu da ifade etmek istiyorum; o alanın boşaltılmasına komple giriyoruz. Bu yaz itibariyle halletmemiz lazım. Bölge, İznik Belediyemize ait bir bölge fakat bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak da sorumluluk almamız gerekiyor. Gerekli görüşmeleri yaptık, ilgili arkadaşlara talimatları verdik, bölgeyi boşaltıp İznik'e yakışır hale getirmemiz lazım. Yeşil Camii ve civarı, müzemiz, türbemiz, bu alanlarda restorasyonlar yapıldı. İzniklilerin 365 gün kullanabileceği, pırıl pırıl alanlar oluştu. Aynı şeyi İstanbul Kapı'da da yapmamız lazım. Bu yıl özellikle bu yaz sürecinde ağırlıklı olarak bu çalışmalar yapılacak. Biz pandemiden 15 gün önce Güney Kore'nin en büyük iki acentasıyla turistlerin getirilmesiyle alakalı anlaşmalar yaptık. Yaklaşık 11 aydır yaşadığımız pandemi süreci bizim bu yaptığımız çalışmaların tamamını engelledi ama hayat devam ediyor. Rakamlar çok iyi gidiyor kısa bir zaman içerisinde inşallah bu süreci atlatacağız."

Görüntü dökümü

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-Başkan Alinur Aktaş ile röportaj

Haber-Kamera: Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),

**ARŞİV

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ