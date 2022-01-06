İznik'e bağlı Derbent Mahallesi'nde tezgâhların gelmesiyle yeniden başladı

İZNİK, BURSA (Bültenler) - İznik Belediyesine ait bir bina Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uygun hale getirilerek bu iş için tahsis edildi.Bir yıl önce araştırma çalışmalarına başlanan ve faaliyetine başlayan El Dokumaları Atölyesi'ni İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, S.S. İznik Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zeliha Peşte, Belediye Meclis Üyesi Müceher Egemen ve AK Parti İznik Kadın Kolları Başkanı Aysel Özcan ziyaret ettiler. Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim Ve Tasarım Merkezi Sorumlusu Mehmet Ünal'dan bilgi aldılar.

BAŞKAN USTA "İZNİK'İN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Derbentli Kadınların dokuma tezgâhlarının gelmesiyle mutluluklarının gözlerinden okunduğunu belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "Bugün gerçekten Derbent ve İznik için önemli bir gün.40 yıl önce buralarda üretilen el emeği göz nuru el dokumaları bugün yeniden canlanıyor. Derbentli Kadınlarımızın mutluluklarını gözlerinden görüyoruz. Bizlerde mutluyuz. Burada öncelikle belirli bir süre kurs alacaklar. Tezgâhlara adapte olarak üretime geçecekler. Bizlerde değerlerimize sahip çıkmak amacıyla göreve geldiğimiz ilk günden buyana unutulan değerlerimizi araştırıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Bir çok değerimizin coğrafi işaret tescil belgesini aldık. Derbent El Dokumaları içinde coğrafi işaret tescil belgesi başvuru dosyamız hazır. Bunun da belgesini alarak bir dünya markası haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Ben bu vesile ile buranın faaliyete geçmesinde emeği geçen S.S. İznik Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zeliha Peşte'ye, Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim Ve Tasarım Merkezi Sorumlusu Mehmet Ünal'a, Derbent Sakinlerinde Hasibe Çiçek ablamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " diye konuştu.

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