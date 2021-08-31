İzmit'te coşkulu kutlama
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İzmit'te coşkulu kutlama

İzmit'te coşkulu kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser veren ünlü müzik grubu Mary Jane, farklı tarzdaki nostaljik şarkıları seslendirerek vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı.

İzmit Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser veren ünlü müzik grubu Mary Jane, farklı tarzdaki nostaljik şarkıları seslendirerek vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ünlü müzik grubu Mary Jane ile vatandaşları buluşturdu. Ünlü grubun kendi tarzlarında seslendirdiği birbirinden özel, unutulmaz eski şarkıları ve kendi bestelerini keyifle dinleyen vatandaşlar güzel bir akşam geçirdi. Hit olmuş birçok şarkıyı kendi tarzlarında yeniden düzenleyerek seslendiren, türkülere kendi yorumlarını katan ve kendi şarkılarını halkın beğenisine sunan Mary Jane, Barış Manço'nun ezbere bilinen şarkısı 'Dönence' şarkısı ile sahneye çıktı.

"Cumhuriyete hep beraber sahip çıkmaz zorundayız"

Konserde halka hitap eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yine bir zafer ve milli bayram coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 30 Ağustos, zafere inanların, işgale boyun eğmeyenlerin, direnenlerin günüdür. Bugün biz Afganistan gibi bir ülke olmadıysak ulu önderimizin, Ata'mızın bize kazandırdığı cumhuriyet sayesindedir. Cumhuriyete hep beraber sahip çıkmaz zorundayız. Özellikle gençlerimiz. Bu ülke zorluklarla, kanla, canla kuruldu. Şehitlerimize ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bin şükran borçluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Hürriyet, Mary Jane grubu üyelerine orman yangınları sonrası doğayı korumak amacıyla ÇEKÜL Vakfı'ndan satın alınan fidan bağışlarının plaketleri ve üzerinde 'Mary Jane' yazılı Kocaelispor forması takdim etti. - KOCAELİ

İzmit'te coşkulu kutlama
İzmit'te coşkulu kutlama
İzmit'te coşkulu kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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