İzmit'te, 28 yıl önce yanan binanın duvarı yıkıldı
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İzmit'te, 28 yıl önce yanan binanın duvarı yıkıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmit'te, 28 yıl önce yanan binanın duvarı yıkıldı

İzmit'te, 28 yıl önce yanan binanın duvarı yıkıldıİZMİT'te, 1993 yılında yanan Tekel binasından geriye kalan ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi olarak kabul edilen duvar, halk için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle koruma kurulunun kararı doğrultusunda yıkıldı.

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19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti

İzmit'te, 28 yıl önce yanan binanın duvarı yıkıldı

İZMİT'te, 1993 yılında yanan Tekel binasından geriye kalan ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi olarak kabul edilen duvar, halk için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle koruma kurulunun kararı doğrultusunda yıkıldı. 

İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi üzerindeki tarihi Tekel binası, 21 Temmuz 1993 tarihinde çıkan yangında yıkıldı. Binadan geriye kalan duvar kalıntısı 28 yıldır bölgede dururken, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi eser statüsüne alındı. Geçen aylarda duvarın sağlamlığını kaybettiği ve yıkılma tehlikesi bulunduğunun anlaşılması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi durumu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirdi. Kurul tarafından yapılan inceleme sonrasında duvarın yıkılması yönünde karar alındı. 

Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleri ile duvarı yıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölgede halk yoğunluğunun olmaması ekiplerin işini kolaylaştırırken, polis ve zabıta ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İzmit'te, 28 yıl önce yanan binanın duvarı yıkıldı
İzmit'te, 28 yıl önce yanan binanın duvarı yıkıldı
İzmit'te, 28 yıl önce yanan binanın duvarı yıkıldı
İzmit'te, 28 yıl önce yanan binanın duvarı yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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