İzmit köylerinde çalmadık kapı bırakmıyor

08.10.2019 14:22

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü köyleri adım adım dolaşmaya, köylülerle bir araya gelmeye devam ediyor.



Modern tarım yöntemleriyle daha kaliteli ve daha fazla üretim sağlamak ve köyleri cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Belediyenin Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu, Veteriner Hekim Gökhan Kılıç, Modern Hayvan Pazarı Sorumlusu Orman Mühendisi İbrahim Dizman'dan oluşan ekip çalmadık kapı, konuşmadık vatandaş bırakmıyor.



Vatandaşları bahçelerinde, ahırlarda, köy kahvesinde ziyaret eden ekipler, belediyenin tarım ve hayvancılık noktasındaki çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Köy muhtarlarının da eşlik ettiği ziyaretler kapsamında son olarak Dağköy, Emirhan, Gedikli, Kabaoğlu, Güvercinlik, Orhaniye, Sarışeyh, Biberoğlu, Çayırköy, Yassıbağ, Gülbahçe Kadriye, Kulfallı, Kurtdere, Ortaburun, Sapakpınar, Zeytinburnu köylerinde vatandaşlarla bir araya geldiler. Tarım ve hayvancılık konularında verilen eğitimler, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi ve merakla takip ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA