İzmit Belediyesi'nden babalara unutamayacakları bir gün
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İzmit Belediyesi'nden babalara unutamayacakları bir gün

İzmit Belediyesi'nden babalara unutamayacakları bir gün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmit Belediyesi, Babalar Günü'nde Sarısu tesislerinde 20 aileye unutulmaz bir gün yaşattı.

İzmit Belediyesi, Babalar Günü'nde Sarısu tesislerinde 20 aileye unutulmaz bir gün yaşattı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sarısu Gençlik Kampı'nda babalara ve ailelere unutamayacakları bir gün yaşattı. Dolu dolu bir etkinlik hazırlayan İzmit Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliğindeki programa katılan yaklaşık 20 aileye keyifli saatler yaşattı. Halat çekme, çuval ve yumurta yarışları, kano gezisi, palyaço etkinliği gibi aktivitelerin yer aldığı 'Baba Buluşmaları' programına katılanlara da katılım belgeleri takdim edildi, 'yılın babası' madalyası verildi.

Etkinlikle ilgili konuşan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, "20 Haziran Babalar Günü nedeniyle Babalarımızı ve ailelerimizi güzelce eğlendirmek, yarınlara anı bırakmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Ailelerimiz önce kahvaltılarını yaptı, ardından kano turu attı. Yeşil alanımızda halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı yapan ailelerimiz palyaço gösterisiyle de çok keyifli dakikalar geçirdi. Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in çocuklara ulaştırmamızı istediği hediyeleri takdim ettik. Programımıza katılan ailelerimize, bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz" dedi.

Programa katılan babalardan Murat Çelik, "Bu kapalı ve puslu günü neşelendirip bizi mutlu ettiği için İzmit Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya davet ettikleri ve ağırladıkları için çok mutlu olduk. Daha önce hiç böyle Babalar Günü kutlamamıştım. İlk defa böylesine güzel Babalar Günü yaşadım. Çok güzeldi" diyerek mutluluğunu dile getirdi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi'nden babalara unutamayacakları bir gün
İzmit Belediyesi'nden babalara unutamayacakları bir gün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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