İzmit Akmeşe'nin altyapısı ilmek ilmek işleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit Akmeşe'nin altyapısı ilmek ilmek işleniyor

İzmit Akmeşe'nin altyapısı ilmek ilmek işleniyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Akmeşe'ye hayat katacak projenin yatırım maliyeti 30 milyon lira değerinde olacak.

Kocaeli'nin her bölgesinde modern ve sağlıklı altyapı ile hizmet vermek için yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesine bağlı Akmeşe bölgesinin sağlıklı altyapıya kavuşulması için içme suyu ve kanalizasyon altyapı yenileme projesine başladı. Akmeşe'nin Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde yapılacak çalışmalar kapsamında, toplam 59 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapılacak.

CAZİBE MERKEZİ

İzmit ilçesinin doğusunda yer alan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Akmeşe'de yaşayanlar çiftçilik, hayvancılık ve atçılık gibi ekonomik kaynakları bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerin cazibesini artırmak için yaptığı yatırımlar ile birlikte Akmeşe, bölgenin cazibe merkezi haline geldi.

PROJE HAZIRLANDI

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Akmeşe'de yaşayan vatandaşlara sağlıklı içme suyu ve atık su altyapı ve modüler atık su arıtma tesisi ile hizmet veriyor. Yapılan yatırımlar ile birlikte her geçen günü nüfusu artan bölgenin, ekonomik ömrünü tamamlayan ve yetersiz kalan altyapısını yenilemek için "İzmit İlçesi Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmur suyu İnşaatı" projesi hazırlandı. Projenin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından imalat çalışmalarına başlanıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi'nin çeşitli sokaklarında içmes uyu ve kanalizasyon boru hattı imalatları yapılıyor. İçme suyunda kullanılan düktil font boruların İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılandığı imalat çalışmalarında, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde toplam 47 km uzunluğunda içme suyu hattı, 9,7 km uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 2,3 km uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN,"HER KARIŞ TOPRAĞA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"

Kocaeli'nin her karış toprağında hizmetler yaptıklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Akmeşe'de başlanılan altyapı yenileme çalışmaları ile birlikte bölgenin sağlıklı altyapıya kavuşacağını söyledi. Akmeşe'de toplam 59 km uzunluğunda altyapı yenileyeceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Kocaeli'nin her karış toprağına altyapı, üstyapı, çevre ve spor alanlarında hizmetler götürüyoruz; Hizmetlerde ilçe, bölge ayrımı yapmadan çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile bölgenin cazibe merkezi haline gelen Akmeşe'nin artan nüfusun ihtiyacını göz önünde bulundurarak altyapı yenileme çalışmalarına başladık. İlmek ilmek işlenecek ve önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanacak altyapı projesi ile birlikte Akmeşe'de yaşayan hemşerilerimiz, modern ve sağlıklı altyapıya kavuşacak. Başlanılan projenin Akmeşeli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. "dedi.

MUHTARLARDAN ZİYARET

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol, Anbarcı Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaboğa ve Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülseren, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ı makamında ziyaret ederek, bölgelerinde yapımına başlanılan altyapı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

30 MİLYON LİRA MALİYET

Akmeşe'ye ve bölgede yaşayan insanlara hayat katacak olan projenin imalat sürecinin Ağustos 2022'de tamamlanması hedefleniyor. Toplam 59 km altyapı hattı, içme suyu hattında kullanılacak düktil font boruları ve üstyapı bedeli ile birlikte proje, 30 milyon liraya mal olacak.

Kaynak: Bültenler

Dini nikahlı eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldüren şahıs hakkında müebbet istemi
Dini nikahlı eşiyle görüşmesini istemediği kadını öldüren şahıs hakkında müebbet istemi
Duygu Delen davasında üst mahkeme itirazı kabul etti! Mehmet Kaplan hakkında yeniden tutuklama kararı
Duygu Delen davasında üst mahkeme itirazı kabul etti! Mehmet Kaplan hakkında yeniden tutuklama kararı
CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Boris Johnson Fahrettin Koca
Magazin Selçuk Tekay Demet Akalın Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Burak Elmas Emre Kocadağ Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmit Akmeşe'nin altyapısı ilmek ilmek işleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:58:32. #1.16#

title