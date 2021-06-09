İzmirli taksiciler aşı önceliği istiyor
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İzmirli taksiciler aşı önceliği istiyor

İzmirli taksiciler aşı önceliği istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksicilere aşı önceliği tanınması gerektiğini belirterek, "Esnafımız riskli meslek grubuna alınıp bir an önce aşılanmalı" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksicilere aşı önceliği tanınması gerektiğini belirterek, "Esnafımız riskli meslek grubuna alınıp bir an önce aşılanmalı" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksiciler için bir kez daha aşı çağrısında bulundu. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Anık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taksicilerin aşılamada öncelikli meslek grupları arasına alınmasını istedi.

"Olumlu yanıt alacağımızı umut ediyoruz"

Anık, dezenfeksiyon ve maske olmak üzere tüm tedbirleri titizlikle uyguladıklarını, ancak hem taksicileri hem de taşıdıkları yolcuları Covid-19 tehlikesinden asıl koruyacak önlemin aşı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Tüm ulaşım sektörünün, özellikle de küçük araçlarda taşıma yapan taksicilerin aşılamada öncelikli meslek grupları arasına alınması gerekiyor. Bu yönde daha önce de çağrıda bulunmuştuk, bir kez daha sesleniyoruz ve artık sesimizin duyulmasını bekliyoruz. Olumlu yanıt alacağımızı, kesintisiz görev yapan taksicilerin aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edileceğini umut ediyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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