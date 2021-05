İZMİRLİ ŞEHİT YAKINLARINDAN KABRİSTAN ZİYARETİ

İZMİR'deki Kadifekale Şehitliği'nde, bayram öncesi yalnızca şehit ailelerine verilen kabir ziyareti izni nedeniyle yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen 'Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri' konulu genelge kapsamında şehit aileleri, bugün şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'ni de sabah saatlerinden itibaren ziyarete gelen aileler, kabirlerin bakımlarını yaparak yakınları için dua etti.

Oğlu Halit Çelik'i 2016'da Diyarbakır'da şehit veren anne Mesude Çelik, acının hala tazeliğini koruduğunu söyleyerek, "Oğlumun acısıyla oturuyoruz, acısıyla kalkıyoruz. Vatan için helal olsunlar. Oğlum Diyarbakır'da 6 askerle birlikte şehit oldu. Bizim için her gün aynı. Bayram bizim neyimize? Biz şehidimizin yanındayız her gün" dedi. Baba Mehmet Çelik ise, "Acımızda değişen bir şey yok. Her günümüz aynı. Bugün ceza da yazsalar yine gelecektik. Onlar bizim için canlarını feda ettiler. Vatan için can feda. Burada 600 şehit var" diye konuştu.

1999 Gölcük depreminde kardeşini şehit verdiğini anlatan Şenol Tanış da İçişleri Bakanlığı'nın izni nedeniyle yetkililere teşekkürlerini ileterek "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi. Biz de geldik görevimizi yapıyoruz. Annemi ve babamı yaşlı oldukları için getiremedim. Kısıtlama kurallarına uyuyoruz. Hükümetin getirdiği kısıtlamalar insan sağlığı açısından gerekli. Geçen bayramda zaten gelememiştik. Ama bu yıl düşünmüşler, teşekkür ederiz. Uzun zamandır kısıtlamalardan dolayı gelemiyorduk" dedi.

31 yıl önce aynı acıyı yaşayan bir diğer şehit yakını İsmet Kütükçüler ise, "Diyarbakır'da oğlum şehit oldu. 3 hafta vardı gelmesine şehit oldu. Çok acı. 31 sene oldu. 21 yaşında gitti. Yaşasa 51 yaşında olacaktı. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yasaklar nedeniyle epeydir gelememiştik. Serbest bırakıldı. 3 kızdan sonra 1 oğlum olmuştu, acısı benim için hala taze" dedi.

Buca ilçesindeki Kaynaklar Mezarlığı da alışılmış bayram arifelerinin aksine en boş günlerinden birini yaşadı. Yalnızca çalışma izni bulunan vatandaşlar, kısıtlamadan muaf tutulmaları nedeniyle kabirleri ziyaret ederek yakınları için dua etme fırsatı buldu. 2014 yılında vefat eden babasının mezarını ziyarete gelen Mustafa Karslıoğlu, "Nerede o eski bayramlar? Aslında söylenecek fazla bir şey yok, bugün arife yarın bayram. Normalde buralar hep dolu olurdu adım atacak yer bulamazdık. Ölülerimizi ziyaret ederdik. Ama bu bayram ölülerimiz de öksüz kaldı. Gidip dualarımızı edemiyoruz. İnşallah bir an önce bu illetten kurtuluruz. Ben tam kapanmada mesleğim icabı dışarda bulunabiliyorum. Herkes için bu görevi üstlenip bir Fatiha okudum" dedi.

Her bayram ziyaretler nedeniyle iş yoğunluğu yaşan çiçekçiler de en sakin bayramlardan birini yaşadı. Çiçekçi Adem Korkmaz, 'Eski bayramlar yok. Bakın her yer bomboş. Sabahtan beri aynı. Hiç gelen yok. Eskiden kalabalıktan buradan karşıya geçemezdik. Tek tük gelen bile yok. Sokağa çıkmak yasak çünkü^" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı