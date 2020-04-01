İZMİRLİ ÖĞRETMEN EVİNDE 3D YAZICI İLE SİPER MASKE ÜRETİYOR İZMİR'de yaşayan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuz Işık, okuldan evine getirdiği 3D yazıcı ile siper maske üretimine başladı.

İZMİR'de yaşayan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuz Işık, okuldan evine getirdiği 3D yazıcı ile siper maske üretimine başladı. Sabah erken saatlerde 3D yazıcının başına geçen Işık, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için günde 6-10 arasında maske üretiyor.

Koronavirüs salgınının ülkede yayılmasının ardından birçok meslek grubu evden çalışma sistemine geçti. İzmir'de yaşayan ve İTO Vakfı Süleyman Taştekin Meslek Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmenliği yapan Oğuz Işık, eğitime ara verilmesi nedeniyle evde geçirdiği zamanı değerlendirmeye karar verdi. Işık, okulundaki Robotik Tasarım ve Üç Boyutlu Modelleme Kulübü'nün atölyesinde kullandığı 3D yazıcıyı müdürün izni ile evine getirdi. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını da sosyal medya üzerinden takip eden öğretmen, evinde siper maske üretimine başladı. Sabah 8'de uyanıp makinenin başına geçen Işık, akşam 12'ye kadar çalışarak ortalama 2 saatte bir maske üretti. Işık, şimdiye kadar toplamda 35 maskeyi sağlık çalışanları ile buluşturdu. İki çocuk babası Işık, maskelerin mısır nişastasından yapılan ham maddesini öğretmen arkadaşlarının bağışlarıyla tedarik ederek, her gün üretime devam ediyor.

'MASKELER HASTANEYE ULAŞTIRILIYOR'

Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını takip ettiklerini söyleyen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Oğuz Işık, "Ürettiğim maskelerin ham maddesi PLA, mısır nişastasından yapılıyor. Sağlığa hiçbir zararı yok. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri de malzeme tedarik etme konusunda yardım ediyor. Biz ürettikçe, maskeler teslim alınıyor ve hastanelere ulaştırılıyor. Yazıcı kapandıktan sonra gece 12-1 gibi üretimleri bitirip, asetat, lastik kesimine ve monte etmeye başlıyorum. Yazıcının durumuna göre günlük üretim sayısı değişiyor. Yazıcıların ucu tıkanıyor bazen, o zaman biraz tamirat işleri gerekiyor" dedi.

'ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUM'

Sağlık çalışanlarına yardımcı olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu anlatan Işık şunları söyledi:

"Evde kalıyoruz ama bu durumda olamayan hemşirelerimiz, doktorlarımız var. Bu virüsle bire bir muhatap oluyorlar. Evde çalışmak evet bizim için çok güzel ama elimizde olan bir fırsatı da neden kullanmayalım? Elimi taşın altına koyuyorum. Evden çıkmadan üretim yapıyorum, ne kadar yardım edebilirsem. Doktorlarımızdan geri dönüşler aldıkça çok mutlu oluyoruz. Bizlerin desteğine, yanlarında olduğumuzu hissetmeye ihtiyaçları var. Biz de bu şekilde hem vicdanımızı rahatlatıyoruz hem de bir şekilde hayatımızı devam ettirebildiğimizi gösterebiliyoruz."

Kaynak: DHA