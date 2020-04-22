İzmirli minikler ünlü ressamların eserlerini canlandırdı İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden ilkokul öğrencileri, dünyaca ünlü ressamların eserlerini canlandırdı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden ilkokul öğrencileri, dünyaca ünlü ressamların eserlerini canlandırdı.

Cumhuriyet İlkokulu 4-B sınıf öğretmeni Okşan Ekici, sanat dersleri kapsamında öğrencilerinden Abidin Dino, Osman Hamdi Bey, Leonardo da Vinci, Frida Kahlo, Vincent van Gogh gibi ressamların dünyaca ünlü eserlerini canlandırmalarını istedi.

Mona Lisa, İstanbul Hanımefendisi, Fatih Sultan Mehmet gibi birbirinden değerli eserlere hayat vermeye çalışan miniklerin bu çalışmaları aileleri ve yetkililerin de beğenisini kazandı.

Okşan Ekici, 23 yıllık meslek hayatında işini en güzel şekilde yapmaya çalıştığını belirterek, bu zor süreçte de öğrencilerinden ayrılamadığını ifade etti.

Bu dönemde öğrencileriyle irtibat halinde olduğunu dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Evde sanatla iç içe bir gün geçirmeleri amacıyla öğrencilerimizle ünlü ressamlar ve eserlerini tanımaları amacıyla bir etkinlik yaptık. Birkaç kez yapılan denemelerle ortaya güzel eserler çıkardılar. Bu süreçte öğrencilerimiz Leonardo da Vinci'den Osman Hamdi'ye, Frida Kahlo'dan Şeker Ahmet Paşa'ya kadar tüm eserleri inceleyip ünlü ressamların tablolarını kendilerince yorumlayarak güzel bir çalışma yaptılar. Hem eğlendiler hem de öğrendiler."

Kaynak: AA