İzmirli eczacının yaptığı el dezenfektanı hastanedeki meslektaşlarına örnek oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› İzmirli eczacının yaptığı el dezenfektanı hastanedeki meslektaşlarına örnek oldu - Haber
Ali Uslu, İzmir, Sağlık

İzmirli eczacının yaptığı el dezenfektanı hastanedeki meslektaşlarına örnek oldu

İzmir Eğitim Diş Hastanesinde eczacı olarak görev yapan Ali Uslu'nun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai arkadaşlarının ve hastalarının daha çok el dezenfektanı kullanmaları için hastane malzemelerini kullanarak yaptığı dezenfektan Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehbere girdi.

30.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:27
İzmirli eczacının yaptığı el dezenfektanı hastanedeki meslektaşlarına örnek oldu

İzmir Eğitim Diş Hastanesinde eczacı olarak görev yapan Ali Uslu'nun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai arkadaşlarının ve hastalarının daha çok el dezenfektanı kullanmaları için hastane malzemelerini kullanarak yaptığı dezenfektan Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehbere girdi.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2013'te mezun olan ve çeşitli hastanelerden sonra geçen yıl İzmir Eğitim Diş Hastanesinde çalışmaya başlayan 30 yaşındaki Uslu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsle mücadelede konusunda el dezenfektanlarının önemini gördükten sonra kendisi üretim yapmaya karar verdi.

Görev yaptığı hastanede hem mesai arkadaşlarının hem de hastaların artan el dezenfektan ihtiyacını karşılamak için depoda bulunan kimyasal malzemeleri kullanarak dezenfektan yapmak için Başhekim Uzman Diş Hekimi Akın Coşkun'dan izin alan Uslu, 2 hafta önce laboratuvara girdi ve ilk olarak deneme amaçlı 5 litre el dezenfektanı yaptı.

Sağlık çalışanlarının yaptığı el dezenfektanının etkisini ve yumuşaklığını çok beğenmelerinin ardından Uslu, görev yaptığı hastanede kullanılması için her gün 25 litre dezenfektan yapmaya başladı.

Uslu'nun bu çalışması, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi tarafından hazırlanan "Majistral El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu"nda yer aldı.

Tüm hastanelere gönderilen kılavuz sayesinde Türkiye genelindeki tüm kamu hastanelerinde Uslu'nun yaptığı el dezenfektanı yapılmaya başlandı.

Ucuza üreterek fırsatçıların önüne geçti

Eczacı Ali Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinin ardından hem hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının hem de hastalarının dezenfektan ihtiyacının artmaya başladığını söyledi.

Kamu hastanelerinde dezenfektan ihtiyacının yapılan ihalelerle karşılandığını belirten Uslu, "Salgının Türkiye'de etkisini artırmasının ardından firmalar bunları istenilen sürede temin edemeyebileceklerini söyledi. Üniversitede aldığım eğitim kapsamında el dezenfektanı üretebileceğimi düşündüm ve bunu hayata geçirdim. El dezenfektanları piyasada 90 liraya satılırken, ben hastanenin deposunda bulunan maddelerle litresini 20 liraya mal ettim. Böylelikle hastane bütçemize de katkı sağlamış oldum." dedi.

Uslu, yaptığı çalışmanın Sağlık Bakanlığı tarafından da takdir görmesinin kendisini çok mutlu ettiğini, el antiseptiği hazırlama kılavuzunda kendi fotoğraflarını görünce çok mutlu olduğunu vurguladı.

Eczacılara destek verilirse neler yapabileceklerini herkese göstermiş olduğunu dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

"Normalde eczacılar hastanelerde el dezenfektanları yapmıyordu bunlar hazır olarak alınıyordu. Artık ülkemizde bulunan tüm hastanelerde meslektaşlarım el dezenfektanı yapar hale geldi. Böylelikle fırsatçıların önü kesilmiş oldu. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bu süreçte verdiği mücadeleyi tüm halkımız görmekte, olağanüstü bir çaba harcıyor. Ben de bir eczacı olarak Bakanımızın ve sağlık çalışanlarının olağanüstü mücadelesine yaptığım el dezenfektanıyla destek vermeye çalışıyorum."

Hastane başhekimi Akın Coşkun ise Uslu'nun yaptığı çalışma ile tüm meslektaşlarına örnek olduğunu belirterek, "Çalışmayı İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Burak Öztop, Bakanlık yetkililerine aktardı. Ardından Ali Bey'in başlattığı çalışma hazırlanan kılavuz da yer aldı. Hastane olarak bundan mutluluk duyduk." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi Haber
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haber
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi Haber
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı Haber
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Tarihi Kapalı Çarşı'dan yüklü miktarda altın çalındı
Tarihi Kapalı Çarşı'dan yüklü miktarda altın çalındı
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Serdar Ortaç Zeynep Bastık Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Bülent Uygun Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: İzmirli eczacının yaptığı el dezenfektanı hastanedeki meslektaşlarına örnek oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 11:30:59. #1.15#
title