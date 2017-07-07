İzmirli 4 Mühendisin 45. Yıl Mutluluğu

Yarım asırlık dostluğun başladığı yer olan ODTÜ Kampüsü'nde gerçekleştirilen Metalurji Mühendisliği Mezuniyet Töreni'nde biraraya gelen dostlar, yeniden mezuniyet cübbesi giymenin de mutluluğunu yaşadı. Tam 45 yıl önce Metalurji Mühendisi olarak mezun olan 22 kişiden 15'nin katıldığı tören, Kemal Çolakoğlu ve İzmirli arkadaşlarını da bu kez Ankara'da buluşturdu.

ESKİ GÜNLER YAD EDİLDİ

Topluca yenen öğlen yemeğinden sonra, Metalurji Mühendisliği Amfisi'negiderek anılarını yad eden eski dostlar, daha sonra madalyalarını almak üzere ODTÜ Kongre Merkezi'nde toplandı.İçlerinde eski Devlet Bakanı Ahmet Karaevli ve Enerji Bakanı Mehmet Hilmi Güler'inde bulunduğu sınıf arkadaşlarına, ödüllerini ise Rektör Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök verdi.

İZMİRLİLER DAMGA VURDU

15 eski mezuna madalya verilen törende, İzmir'i temsilen ise EBSO, ESİAD, EGİAD, İAOSB, PETKİM,İZKA eski başkanlarından Meksika İzmir Fahri Konsolosu Kemal Çolakoğlu, Batı Anadolu Çimento Murahhas Azası,ÇEİS Çimento Endüstrisi işverenler Sendikası Başkanı ve TİSK Başkan Vekili Tufan Ünal, METAŞ Pazarlama ve Satış eski Müdürü Sadık Tezer ile Etibank Seydişehir eski Başmühendisi ve Glenko eski Bölge Müdürü Mustafa Pehlivan "İzmir'li dörtlü" olarak madalyalarını aldılar. Unutulmaz etkinlik, ODTÜ Mezunlar Cemiyeti'nin Vişnelik tesislerinde yapılan muhteşem bir kutlamayla sona erdi.

