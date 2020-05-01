İZMİR Uzmanından uyarı: Para sayarken parmağınızı yalamayın
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İZMİR Uzmanından uyarı: Para sayarken parmağınızı yalamayın

İZMİR Uzmanından uyarı: Para sayarken parmağınızı yalamayın
01.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:57

Uzmanından uyarı: Para sayarken parmağınızı yalamayınEGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, koronavirüsün para ile bulaşabileceğini belirterek, sayarken parmakları tükürüklememek gerektiğini söyledi.

Uzmanından uyarı: Para sayarken parmağınızı yalamayın

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, koronavirüsün para ile bulaşabileceğini belirterek, sayarken parmakları tükürüklememek gerektiğini söyledi.

Koronavirüsün yayılımını azaltmak için alınan tedbirler sürerken, uzmanlar elden ele dolaşan ve dakikalar içinde çok sayıda kişiye ulaşan para alışverişi hakkında vatandaşları uyardı. Koronavirüsün paradan nasıl bulaştığını anlatan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, paranın dikkat edilmediği sürece sağlığı tehdit eden en riskli nesnelerin başında geldiğini hatırlatıp, "Virüsün dışarıda çok uzun süre canlı yaşadığını biliyoruz. En tehlikeli şeylerden biri de para. Sadece virüs açısından değil çok sayıda hastalık açısından tehlikeli. Hepimiz ellerimizde gezdiriyoruz. Kişiden kişiye geçiyor, hatta bazıları yalayarak sayıyor. Bazıları tükürerek konuşuyor ve bu tükürükler paraya geliyor. Paralar her dönemde zaten pisti. Vatandaşların paraları elledikten sonra ellerini yıkaması gerekiyor" dedi.

'PARANIN ÜZERİNDE KİMBİLİR NELER VAR?'

Koronavirüs dışında da büyük zarara neden olabilecek bakteriler taşıyan para ile işlem yapıldıktan sonra ellerin mutlaka dezenfekte edilmesinin rutin yaşamda bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Pullukçu, "Koronavirüs kağıtta biraz daha uzun süre yaşayabiliyor. O yüzden paraları her ellediğimizde metaller de dahil olmak üzere parayla ilgili işlemler yaptığımızda elimizi ya dezenfektanla ya da direkt sabunla yıkayarak temizlememiz gerekiyor. Bazen virüs miktarı az olabilir enfeksiyon oluşturmayabilir ama aynı zamanda çok kirli de olabilir. O yüzden bu virüsleri elimizle yüzümüze, gözümüze dokunarak alabiliriz. Virüsün yüzeylerde ne kadar yaşadığına dair net bilimsel bir çalışma yok. Spekülasyonlar dönüyor. Hatta bazı yerlerde bir hafta kadar canlı olduğu söyleniyor ama o kadar uzun yaşadığını sanmıyorum. 8 saat civarında canlı kalabileceğini düşünüyorum. 8 saat süre bile olsa para yerinde sabit durmadığı için çok sayıda kişiye ulaşmış olacak. Artık çoğu işimizi internet üzerinden yapıyoruz ama rutinde market gibi yerlerde çok miktarda para dolaşımı oluyor. O paraların üzerinden kim bilir neler var? Para sadece koronavirüs bırakın çok büyük zarar verebilecek bakteriler taşıyor" ifadelerini kullandı.

DİKKAT EDEN VAR ETMEYEN DE

Alışveriş yaparken genelde kart kullanmayı tercih ettiği dile getiren vatandaşlardan Neclan Eren (62), para kullandığında ise ellerini bol sabunlu suyla yıkadığını belirtip, "Nakit parayı nadiren kullanıyorum. Kullanınca ellerimi mutlaka yıkıyorum. Dezenfektan kullanıyorum. Anahtarlarımı yıkıyorum. Çamaşır suyu kullanıyorum" dedi. Para ile alışveriş yaptığı zaman mutlaka eldiven kullandığını dile getiren vatandaşlardan Abdullah Ay (58), "Eve gittiğimde de ellerimi mutlaka yıkıyorum. Sırada da sosyal mesafe kuralına dikkat ediyorum" derken, alışveriş yapmak için markete gelen Bayram Demir (51) ise, "Ben koronavirüsün bu kadar tehlikeli olduğuna inanmıyorum. Her gün çeşitli sebeplerle zaten çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Ben maske taktım ama markete girebilmek için. Günlük hayatımda önlem almıyorum" diye konuştu.

İZMİR Uzmanından uyarı: Para sayarken parmağınızı yalamayın

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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