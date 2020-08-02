İZMİR TUVAL OLAN KÖY DUVARLARI ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYORLAR İZMİR'in Karabağlar ilçesinin kırsal Mahallesi Kavacık'ın duvarları adeta tuval olurken; birbirinden güzel resimler ilgi çekiyor.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinin kırsal Mahallesi Kavacık'ın duvarları adeta tuval olurken; birbirinden güzel resimler ilgi çekiyor. Mahalleyi ziyaret edenler, resimler önünde hatıra fotoğrafı çektirmeden yerleşimden ayrılmıyor.

Karabağlar'ın şirin yerleşim yerlerinden Kavacık Mahallesi, birçok gezginin rotasında yer alıyor. Coğrafi işaret belgeli üzümüyle ünlü, doğal güzelliğiyle cezbeden Kavacık, ziyaretçilerin dinlenebileceği adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Kavacık'tan ünlü üzümü başta olmak üzere bu yüzünde üzümden elde edilen pekmez lokum gibi çeşitli ürünleri de tatlı fırsatı yakalayan vatandaşlar orada keyifli zaman geçiriyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken yerleşim duvarlarıyla de dikkat çekiyor. Bazı ressamların köy çeşmesi ev ve istinat duvarlarına yaptıkları çeşitli figürlerinin resimleri ilgi topluyor. Figürler arasında Kavacık'ın ünlü üzümü, kuşlar, üzüm taşıyan köylü kadın, keçi gibi çizimler yer alıyor. Mahalleyi ziyaret edenler, resimler önünde hatıra fotoğrafı çektirmeden yerleşimden ayrılmıyor.

HATIRA FOTOĞRAFININ ADRESİ ÇEŞME OLDU

Yerleşimdeki duvarları boyayan usta ressam, evli ve 2 çocuk annesi Şebnem Çamdalı (65), 25 yıldır Kavacık'ta yaşadığını belirterek, "Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, ismi Melahat. Düğünü vardı. Ne hediye alalım dediğimde benden, duvarına resim yapmamı istedi. İlk onun duvarına yaptım. Köyde beğenildi. Başka talepler geldi, birçok duvara daha yaptım. Amaç köyü güzelleştirmek ve tanıtmak. Köye gelenler için buranın cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak" dedi. Profesyonel turist rehberi Övünç Didem Özsoy (42), Kavacık'a birçok ziyaretçinin geldiğini belirterek, "Çok beğeniyorlar. Özellikle köyün adının yazıldığı çeşmenin başında, önünde poz verip resim çekiliyorlar. Festival döneminde çeşme önünde kuyruk oluşuyor" dedi. Aydın Karacasu'dan kente gezmeye gelen Olgun Karaman (48), "Buranın methini çok duymuştum. Kavacık'ın üzümü ve pekmezi gibi ürünlerinin çok güzel olduğunu söylediler. Köyün içinde dolaşırken resimleri gördük. Hatıra olsun diye çekildik" dedi. Evinin duvarına bir başka ressam tarafından resim çizilen Bağkur emeklisi Meryem Düzgün Kaya (57) ise, "Bu resimler güzellik kattı. Huzur veriyor bana. Dışarıdan gelenlerin ilgisini çekiyor. Burada sanatla uğraşıldığı anlaşılıyor" dedi.

Kaynak: DHA