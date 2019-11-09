İzmir tır'ın altında kaldı, hafif yaralı olarak kurtuldu

09.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:21

TIR'ın altında kaldı, hafif yaralı olarak kurtuldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, geri manevra yapan TIR'ın altında kalan bir kişi, şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün (Cuma) gündüz saatlerinde Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Geriye doğru manevra yapan bir TIR'ın şoförü, aracının arkasındaki kişiyi fark etmedi. Üzerinde gelen TIR'ın çarptığı kişi, aracın altında kaldı. TIR şoförü, çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan olayın yaşandığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yol kenarında bekleyen kişinin TIR'ın altında kalması ve çevredeki vatandaşların müdahalesi görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA