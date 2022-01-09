İZMİR (İHA) - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda seçim heyecanı

İZMİR İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, seçimli genel kurulun bayram havasında geçtiğini söyledi. Anık, "Allah nasip ederse sandıktan zaferle çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Fuar İzmir D Holü'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Celil Anık ve Özkan Özbay, başkanlık için yarışıyor. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda 15 farklı sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor. Saat 17.00'de sona erecek oy kullanma işleminin ardından yapılacak olan oy sayımının sonucuna göre yeni dönem başkanı belli olacak.

Anık: "Sandıktan zaferle çıkacağımıza inanıyorum"

16 senedir başkanlık görevini yürüten ve yeni dönemde de aday olan mevcut başkan Celil Anık, genel kurulda konuştu. Anık, genel kurulun bayram havasında geçtiğine dikkat çekerek, "Allah nasip ederse sandıktan zaferle çıkacağımıza inanıyorum. Bu esnaf hizmet edene değerini verir. Ben 65 yıllık odanın 3. başkanıyım. 16 senedir başkanlık görevini yürütüyorum. Eğer hizmet ediyorsanız esnaf size sahip çıkar. Tüm esnaflarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.