: İzmir sevgililer günü öncesi çiçek fiyatları 20 lirayı buldu

13.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:38

Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatları 20 lirayı buldu

İZMİR'de çiçekçiler, son güne kadar 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Balçova'da düzenlenen, İzmir çevresindeki illerden çiçekçilerin geldiği mezatta, sabahın erken saatlerinden itibaren 540 kova çiçeğin satışı yapılmaya başlandı. Gülün tanesi 15 ila 20 liradan satılırken, en çok kırmızı gül satışının yapıldığını söyleyen İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çiçekçiler tatlı bir telaşla hala mal alma derdinde, son gün yoğunluğu var. Bol çeşitlilik var. Memnunuz ama talep fazla olduğu için fiyatlar şuan yüksek. 40 bin dalın üzerinde gül satışa çıkarıldı. Herkes bir umutla uygun alıp uygun satmayı bekliyor" dedi.

İzmir'de çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptıkları yoğun mesai son güne kadar sürdürüyor. Balçova'da sabahın erken saatlerinde başlayan mezatta toplamda 540 kova çiçek satışa çıkarıldı. Sevgililer Günü'nde talebi karşılamak isteyen çiçekçiler, mezattan aldıkları taze güller ile hazırlıklarını tamamladı. Gülün dal fiyatı ise son günlerde 15 ila 20 lirayı buldu. Mezatın akşam saatlerine kadar süreceğini ve yoğun bir gün geçirdiklerini söyleyen İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çiçekçiler tatlı bir telaşla hala mal alma derdinde, son gün yoğunluğu var. Bol çeşitlilik var. Memnunuz ama talep fazla olduğu için fiyatlar şuan yüksek. 40 bin dalın üzerinde gül satışa çıkarıldı. Herkes bir umutla uygun alıp uygun satmayı bekliyor. İnsanlar 14 Şubat'ta sipariş veriyor, bu da yoğunluğa sebep oluyor. Birkaç gün önce sipariş verseler, çiçekler erkenden yola çıkar ve zamanında ulaşır" dedi. İnternet üzerinden yapılan satışların işlerine ket vurduğundan yakınan çiçek satıcıları sevdiklerine çiçek almak isteyen vatandaşlara, çiçeklerin ekran aracılığıyla değil dokunarak, hissedilerek almaları konusunda çağrıda bulundu.

'ÇİÇEKTE ÖNEMLİ OLAN DUYGUDUR'

Alsancak'ta çiçek dükkanı olan Uluslararası Çiçekçiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çelik ise, "Sevgililer Günü'nden beklentim insanların çiçekleri görerek, temas ederek çiçekçi dükkanlarından almaları. Hayatımızda her şey sanal ortamda yürüyor, çiçeklere edilmiyor, sadece bir obje olarak bakılıyor. Çiçekte önemli olan duygudur. O duyguyu hissederek sevdiğiniz kişiye bir çiçek alıyorsunuz. Fakat ona bir resme bir eşyaya bakar gibi bakmamalısınız. Bence çiçekleri duyguyla dükkanlardan alın. Herkesin sevdiği insanlar, eşleri, dostları var. Talep oluyor biz de bu talebi karşılamak için yoğun çalıştık" şeklinde konuştu.

Manisa'da toptan ve perakende çiçek satışı yapan Ahmet Akagündüz, "Çiçek almaya geldik, yarın için umutluyuz. Çiçek zaten olmazsa olmaz olan, satılması gereken bir şey. Satışlarımız ve talepler çok yoğun. Yetişmeye çalışıyoruz. Bugün, gül, şebboy, orkide gibi çiçekler alacağım. Sevgililer Günü yılda bir kere çiçekçileri sevindiren bir gün, onların da para kazanabilmesi adına gülün dalının en az 15 TL'den satılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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