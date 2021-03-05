İZMİR Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı 'Şehit olursam babamın yanına gömün'
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İZMİR Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı 'Şehit olursam babamın yanına gömün'

05.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:37

Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı: 'Şehit olursam babamın yanına gömün'BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin, ailesine, şehit olması halinde babasının Kayseri'deki mezarının yanına defnedilmeyi vasiyet...

Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı: 'Şehit olursam babamın yanına gömün'

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin, ailesine, şehit olması halinde babasının Kayseri'deki mezarının yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Bekar olan şehidin yakınları acı haber ile yıkıldı.

Şehidin annesi ve kız kardeşi, cenaze için memleketleri Kayseri'ye giderken, ailenin komşusu Hüseyin Akyüz, "Şehidimiz, aslen Kayseriliydi ama burada annesi ve kız kardeşiyle yaşıyordu. 2 yıldır bu apartmanda oturuyorlardı. Esas görev yeri İzmir ancak Bingöl'e geçici görevle gitmişti. En son 3- 4 gün önce geldiğinde görüştüğümüzde, 'Göreve gidiyorum Hüseyin amca' dedi. Ben de 'Oğlum güle güle git, güle güle gel' dedim. Ara ara böyle görevlere gittiği olurdu. Babası çok önceden vefat etmiş. Şehidimiz, çok candan bir insandı. Kimseyi kırmazdı. Şehadet haberini aldığımızda yıkıldık. Ailesine, 'Şehit olursam beni babamın yanına gömün' diye vasiyet etmiş. Onlar da oraya gittiler" dedi.

Emine Yaver de 'Çok üzüldük, acı haberi alınca beynimizden vurulmuşa döndük. Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" diye konuştu.

Solmaz Gökçen ise şehidi en son 2 gün önce gördüğünü ifade ederek, "Şehadet haberini öğrenince şok olduk. Oğlum da asker olduğu için çok etkilendim, kötü oldum" dedi.

İZMİR Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı 'Şehit olursam babamın yanına gömün'
İZMİR Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı 'Şehit olursam babamın yanına gömün'
İZMİR Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı 'Şehit olursam babamın yanına gömün'
İZMİR Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı 'Şehit olursam babamın yanına gömün'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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