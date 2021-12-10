İzmir Şehir Tiyatroları ikinci oyunu ile seyirci karşısında

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) ikinci oyunu "Tavşan Tavşanoğlu"nun prömiyeri İzmir Sanat'ta yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sanatçılarımızın her biriyle iftihar ediyoruz. Olağanüstü güzel bir oyun izledik, çok mutluyum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat şehri haline getirme vizyonu doğrultusunda kurulan, Genel Sanat Yönetmenliğini Yücel Erten'in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Azizname'nin ardından ikinci oyunu "Tavşan Tavşanoğlu" ile seyircinin karşısına çıktı. Coline Serreau'un yazdığı, Çetin İpekkaya'nın çevirdiği "Tavşan Tavşanoğlu"nun prömiyeri, Kültürpark'taki İzmir Sanat'ta yapıldı. Prömiyere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, bürokratlar ve sanatseverler katıldı. "Tavşan Tavşanoğlu", izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyun, bugünden itibaren İzmirliler ile buluşacak. Biletler "izmirsehirtiyatrolari. com" adresinden alınabilecek.

Soyer: "Hepsini tebrik ediyorum"

Mutluluk ve gururu bir arada yaşadıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), giderek kurumsallaşıyor. İzmir'de daha çok sahne açacak, daha çok oyun sergileyecek. Biz de bunun mutluluğunu, gururunu yaşayacağız. Sanatçılarımızın her biriyle iftihar ediyoruz. Yönetmenimizle, sahne gerisinde çalışan arkadaşlarımızla. Olağanüstü güzel bir oyun izledik, çok mutluyum. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Neoliberal politikalara eğlenceli bir karşı çıkış

Yönetmenliğini Yücel Erten'in yaptığı "Tavşan Tavşanoğlu" oyunu, serbest piyasa ekonomisi ve neoliberal politikaların topluma dayattığı sıkışmışlığa ve çaresizliğe rağmen "her şey yolunda" söylemini kullananlara eğlenceli bir karşı çıkış içeriyor. Sistemi toplumun en küçük parçası olan aile üzerinden tartışırken, beklenmedik olaylar, fantastik bir maceraya dönüşüyor. Oyunun sahne ve giysi tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Ruzhdi Aliji ve dramaturgluğunu Halil Ünsal üstlendi.

1946'dan bugüne

1946'da tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen Avni Dilligil'in yönetiminde başlayıp dört yıllık serüveni sona eren Şehir Tiyatroları, dönem dönem yeniden hayata geçirilmeye çalışılsa da girişimler sonuçsuz kaldı. 1989 yılında Prof. Dr. Özdemir Nutku Şehir Tiyatroları adını tekrar kent yaşamına kazandırmaya çalıştı. Ancak bu çaba Gezici Kamyon Tiyatrosu uygulamasıyla ancak iki yıl yaşayabildi. Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alan Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ndeki ilanla duyuruldu. Logosu yarışmayla belirlenen Şehir Tiyatroları, özenli bir sınav sürecinin ardından kadrosunu kurdu. İzmir Şehir Tiyatroları, Yücel Erten'in deyimiyle "tiyatronun töresi gereği" 1 Ekim'de perde açtı.

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