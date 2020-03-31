İzmir Otobüs Terminali'nde izin kuyruğu İZMİR Otobüs Terminali'nde, şehirler arası otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından izin almak için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, hem fırsatçılara hem de otobüs bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

İZMİR Otobüs Terminali'nde, şehirler arası otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanmasının ardından izin almak için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, hem fırsatçılara hem de otobüs bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirler arası yolculukların valilikler bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarının onayına bağlandı. Şehir dışına gitmek isteyenler ise İzmir Otobüs Terminali'nde hizmet vermeye başlayan Seyahat İzin Kurulu'na başvurup, izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları maske ve eldivenlerle koronavirüse karşı önlem alırken, birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Şehir değiştirmek için sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları, fırsatçıların olduğunu söyledi. Sırada bekleyen vatandaşların yanına gelen bazı fırsatçıların özel arabasıyla götürebileceğini söylediğini iddia eden Ufuk Aykut (30), "Eşimle birlikte bir günlüğüne kardeşimin yanına İzmir'e gelmiştim ancak Ankara'ya geri dönemiyorum. Dünden beri sıradayım ancak hala izin belgesi alamadım. Sırada beklerken bazı fırsatçılar gelip özel araçlarıyla 300 ila 500 TL arasında götürebileceklerini söylüyorlar. Tanımadığım etmediğim insan. Yetkililerin buraya ve bu duruma el atması gerekiyor. Çünkü iş izin belgesi aldıktan sonra da bitmiyor. Otobüs bileti de bulunmuyor" diye konuştu.

'İZMİR'DE MAHSUR KALDIM'Bilet fiyatlarının kendilerini zorladığını belirten Engin Çolak (30), "Otobüs firmalarının mesafeli koltuk uygulaması sebebiyle bilet fiyatları oldukça yüksek. Çalıştığım şantiyede işlerin durması sebebiyle memleketim Kırşehir'e dönmem gerekiyor. Ancak direkt giden bir otobüs yok. Mecburen önce Ankara'ya gitmek zorundayım ve 300 liraya bilet aldım. Terminalde de uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle kalacak yeri olmayanlar için çok zor bir durum. Eğer bilet bulamamış olsaydık sokakta sabahlamak zorunda kalacaktık. Samsun'a gitmek zorunda olan bir arkadaşım 500 liradan bilet aldı" dedi.Koronavirüs nedeniyle İzmir'de mahsur kaldığını söyleyen İsmail Göktaş (44), "Bitlis'e gitmek için üç saattir izin kuyruğunda bekliyorum. Biletimi de izin belgesi aldıktan sonra alacağım. Ancak bilet fiyatlarının yüksek olduğu söyleniyor. Normalde geçen hafta dönecektim ama uçağım iptal olduğu için İzmir'de mahsur kaldım. Çocuklarımın yanına gitmek zorundayım" dedi.Engelli olan Murat Gezer (53) ise yetkililerden yardım isteyerek şunları söyledi:

"Cezaevindeki oğlumu ziyarete gelmiştim ama Ankara'ya geri dönemiyorum. Çünkü bilet fiyatları oldukça yüksek. Terminalde bu fiyatları karşılayamayacak durumda olan birçok insan var. Ben normalde trenle seyahat ediyordum. Seferlerin iptal olması sebebiyle mecburen otobüsle gideceğim. Yetkililer, bizlere yardım etsin."

Kaynak: DHA