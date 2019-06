İZMİR Ödemiş'in en iyi kiraz ve meyve fidanı üreticisi seçildi

Ödemiş'in en iyi kiraz ve meyve fidanı üreticisi seçildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bulunan Bademli Mahallesi'nde düzenlenen 50'nci Kiraz Festivali ile 17'nci Fidan Festivali'nde Ödemiş'in en iyi kiraz ve meyve fidanı üreticileri seçildi. Ödemişlilerin yoğun katılım gösterdiği festivale çevre ilçelerden de katılım oldu. Ziyaretçiler pazar yerinden alışveriş yapıp konserler ve gösterilerle keyifli vakit geçirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Bademli Mahallesi'nde bu yıl 50'incisi düzenlenen Kiraz Festivali ile 17'nci Fidan Festivali aynı anda gerçekleşti. Festival alanının yakınında kurulan pazar yerinde yöresel ürünler satıldı. Festivale Bademli Köyü sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden vatandaşlar da ilgi gösterdi. Yöresel ürünlerden satın alan vatandaşlar, Ödemiş'in meşhur lezzetleri olan köfte ve sac pidesinin tadına doyamadı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Bademli Kaymakamı Fikret Dayıoğlu, Jandarma Komutanı Hüsnü Korkmaz, Ak Parti Ödemiş İlçe Başkanı Ramazan Şerif Delibalta, Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hülya Çavuş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmaz da festivale katıldı. Ödemiş Belediye Başkanı Eriş, "Bir yer yetiştirdiği ürünlerle değer bulur ancak en büyük değer, bölgenin insanlarıdır. 100'üncü yılın en şerefli günü olan, ilk kurşunun atıldığı Ödemiş ile simgeleşmiş bu yerde, tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Ürünlerimizi yetiştiren değerli çiftçilerimizi burada hatırlamaktan öte emeklerinin karşılığını almaları için festivali düzenliyoruz. Bademli mahallemiz, kiraz ve fidan üretimini tüm dünyaya tanıtma konusunda bir penceremizdir. Üreten, ürettiğini yetiştiren, fidancılıkta marka olmuş Bademlimizin daha bereketli olduğunu görmek hepimizin hakkıdır" dedi.

'EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ'

60 yıldır fidancılıkla uğraşan ve meyve fidan üretimi dalında birincilik elde eden Cahit Pişkin, 'Layık olduğumuz yerde olduğumuza inanıyorum. Fidancılık bizim baba mesleğimiz ve en iyisini yapmak için elimizden geldiğince mücadele veriyoruz. Bizden sonraki yıllarda aday olmak isteyen heyecanlı arkadaşlarımıza da yenilik ve teknolojileri takip etmelerini öneriyorum. Biz tüm meyve çeşitlerinin fidanlarını satıyoruz. Şeftaliden kiraza, kayısıdan eriğe akla gelebilecek birçok meyvenin fidan satışını yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarını takip ediyoruz" diye konuştu. Kiraz yetiştiriciliği dalında birincilik ödülünü alan Kazım Kırba ise, "Şuan üretim yaptığım bahçem 7 yıllık. 230 civarında kiraz ağacı var. 30 ağaçta bir çeşitler değişiyor. Yarışmada bahçenin konumuna ve ağaçların sağlığına, sulama sistemlerine, kullandığımız ilaçlara baktılar. En çok talep edilen ve ihracata gönderdiğimiz kiraz, '0900' diye tabir ettiğimiz ziraat kirazı. Bu sene kiraz satışlarından ve pazardan memnun değiliz. Her gün fiyat düşürülüyor. Sıkıntılıyız. İyi mal yapıyoruz ama kaliteyi ayıran yok. Hepsi aynı paraya gidiyor" dedi. Tire'den festivale katılan Aynur Göreke, 'Festivale ilk kez geliyorum. Bugün arkadaşımla beraber burayı gezmek istedik. Yerel festivaller her zaman çok güzel oluyor. Tire'de de çok güzel festivaller düzenleniyor. Ödemiş'in Kiraz Festivali de oldukça ünlü bir festival. Geldiğimizden beri arkadaşımla birlikte önce pazar yerini dolaştık, alışveriş yaptık. Şimdi yöresel lezzetlerle karnımızı doyurup dinleneceğiz daha sonra festivaldeki konserleri seyretmeye gideceğiz" dedi.

Ödemiş Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sergilediği festivalde, yüzlerce vatandaş alandaki sandalyeleri doldururken, yer bulamayanlar da etkinliği ayakta izledi. Çocuk efelerin ve balerinlerin de dans gösterilerini sergilediği festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pop orkestrasının konseri ile sona erdi.

Kaynak: DHA