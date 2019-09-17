İzmir narlıdere'de kırtasiyelere slime operasyonu

17.09.2019 10:06

Narlıdere'de kırtasiyelere slime operasyonu

İzmir genelinde zabıta ekipleri, eğitim kurumlarının çevrelerindeki denetimleri sıklaştırdı. Çocuklar arasında son dönemde popüler olan ve uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit eden 'Slime' denilen yapışkanlı oyun hamurunun kutusunda yazılı içeriği okuyan zabıta, kanserojen kimyasal olan 'Boraks' maddesinin olduğunu görünce oyun hamurlarını topladı, kırtasiyeler hakkında da tutanak tuttu. Arttırılan zabıta denetimlerden en çok veliler memnun oldu.

Okul çevrelerindeki kırtasiye, kantin, büfe ve kafeteryaları denetleyerek hijyen ve ruhsat kontrollerini yapan zabıtalar, okul çevrelerinde satış yapan işportacılara da odaklandı. Narlıdere ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son dönemde sıkça gündeme gelen ve uygun şartlarda üretilmediğinde sağlığı tehdit eden 'Slime' adlı yapışkan oyun hamurlarında kanserojen kimyasal 'Boraks' maddesinin tespit edilmesi üzerine, yaklaşık 30 slime oyuncağına el konularak tutanak tutuldu. Konak ilçesinde ise, Yapıcıoğlu İlkokulu'nun önünde kızılcık meyvesi satışı yapan bir kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, duruma müdahale etti. Seyyar satıcının tezgahına el konuldu. Okul çevrelerinde teyakkuz halinde olmalarının yanı sıra ekipler, okul kantinlerini de hijyen, çalışma ortamı, çöp kovaları ve yangın önlemleri konularında denetledi. Arttırılan zabıta denetimleri ise en çok velileri memnun etti. Slime oyuncaklarının tamamen yasaklanması gerektiğini düşünen veliler, zabıta denetimlerinin ise kalıcı ve işlevsel olmasını istedi.

'TUTANAK TUTULDU'

Narlıdere ilçesinde bulunan okul çevrelerinde ekibiyle birlikte denetim yapan Narlıdere Belediyesi Zabıta Komiseri Saim Bütüner, İş yerleri ve okul çevrelerinde faaliyet gösteren kırtasiyeleri öncelikle ruhsat bakımından kontrol ediyoruz. Slime adyı oyun hamurlarının satılıp satılmadığına baktık. Narlıdere İmam Hatip Lisesi çevresinde yer alan iki farklı kırtasiyede 30'den fazla slime hamuru tespit ettik ve bu oyuncakların kutusunun üzerinde yazan içerikte Boraks maddesinin yer aldığını gördük. Bunlar hakkında tutanak tuttuk. Oyuncaklara el koyduk, gerekli yasal işlemleri sürdürüyoruz. Okul çevrelerinde denetimlerimiz sıklaştı dedi.

'İŞ YERLERİ YASAK OLDUĞUNU BİLİYOR'

İş yerlerinin yasaklanan slime markası hakkında bilgisi olduğunu söyleyen Saim Bütüner, Narlıdere ilçesindeki kırtasiyelerde slime denetimi yaptığımızda iş yerlerinin bu konuda bilgisi olduğunu gördük. Kanserojen madde Boraks barındıran slime oyuncaklarının yasak olduğunu biliyorlar. Ürünleri fazla olduğu için gözden kaçırmış olduklarını düşünmeye çalışıyoruz. Bu gözden kaçan kısımları da biz bertaraf edeceğiz. Kesinlikle yasaklı slime satışına izin vermiyoruz diye konuştu.

SEYYAR DENETİMİNDE KIZILCIK TEZGAHINA MÜDAHALE

Öte yandan Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, okulların açılmasıyla birlikte ilçedeki eğitim kurumlarının çevresinde seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm okullar tek tek denetledi. Ekiplerin denetimleri sırasında seyyar satıcılara rastlamadı. Selçuk Mahallesi'ndeki Yapıcıoğlu İlkokulu'nun önünde kızılcık satışı yapan bir kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, duruma müdahale etti. Seyyar satıcının tezgahına el konuldu.

VELİLER DENETİMLERİN SÜREKLİ OLMASINI İSTEDİ

Narlıdere Oğuzhan İlkokulu'nda ana sınıfında okuyan 5 yaşındaki kızı Özüm'ü okuldan almaya giden veli Özlem Taşdelen ise, Zabıta denetimlerinin arttırıldığına bizler de şahit olduk. Alt yapısı hazır ise oldukça doğru bir uygulama. Denetimlerin yapılması her açıdan önemli. Her konuda denetimlerin devam etmesini istiyoruz. Doğru yönetmelikler uygulandığında çocuklarımız daha güvenli ortamlarda eğitim alırlar bu durum da bizim en çok istediğimiz şey. Slime ile ilgili denetimleri de oldukça faydalı buluyorum. Çocuklar arasında çok yaygın bir oyun aracı ancak biz kesinlikle almıyoruz. Keşke bunlar daha önceden toplatılsaydı. Slime için çok geç kalınmış ama iyi olmuş. Aynı zamanda okullardaki tuvalet temizliklerinin arttırılmasıyla da ilgili bir çözüm bekliyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA