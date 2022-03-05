İzmir Müze Müdürü Keser, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı

İZMİR (DHA) - İZMİR Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeolojik kazılarda yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelen İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, 3 ay süreyle harcırahsız ve yolluksuz şekilde İzmir Selçuk Efes Müzesi Müdürlüğü'ne arkeolog olarak atandı. Keser'in yerine ise Cengiz Topal getirildi.

İzmir Müze Müdürlüğü'nde yolsuzluk iddiasının ardından müze müdürü olarak görev yapan Hünkar Keser'in, Kültür Varlıkları ve Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden görevine başlayış tarihinden itibaren 3 ay süreyle harcırahsız ve yolluksuz şekilde İzmir Selçuk Efes Müzesi Müdürlüğü'nde arkeolog olarak görevlendirildiği öğrenildi. Keser'den boşalan İzmir Müze Müdürlüğü görevine ise İzmir Selçuk Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal atandı. Topal'ın, 7 Mart Pazartesi günü görevine başlayacağı öğrenildi.

Bakanlık müfettişi, 2021 yılının Temmuz ayında raporunu tamamlayarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne teslim etmişti.