İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon
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İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İZMİR merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 229 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile irtibat kurdukları ileri sürülen ve gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadesi doğrultusunda 2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen, 5'i Teğmen, 54'ü Astsubay, 14'ü Uzman Çavuş rütbesinde; 16'sı Deniz Kuvvetleri, 26'sı Kara Kuvvetleri, 20'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda bugün saat 01.00 sıralarında 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize, Mali Şube Müdürlükleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyon kapsamında, şu ana kadar çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.


İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon
İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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