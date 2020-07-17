İZMİR Lise adaylarının tercih telaşı başlıyor -TEKRAR
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İZMİR Lise adaylarının tercih telaşı başlıyor -TEKRAR

Lise adaylarının tercih telaşı başlıyor -TEKRARİZMİR'de, eğitim uzmanı Mutlu Çağlar, iyi bir liseyi kazanmak için sınavda ter döken öğrencilerin Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarını beklediğini hatırlattı.

İZMİR Lise adaylarının tercih telaşı başlıyor -TEKRAR
17.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:04

Lise adaylarının tercih telaşı başlıyor -TEKRAR

İZMİR'de, eğitim uzmanı Mutlu Çağlar, iyi bir liseyi kazanmak için sınavda ter döken öğrencilerin Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarını beklediğini hatırlattı. Çağlar, kılavuzun iyi incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek, panikle yapılabilecek hatalara karşı uyardı.

LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanıyor. Bu tarihin ardından öğrencileri tercih telaşı saracak. Öğrencilerin tercih yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgiler veren eğitim uzmanı Mutlu Çağlar, uygulamada yeni yapılan değişikliklerle ilgili henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, her yıl yeni bir kılavuz yayınlandığını dile getirdi. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı kılavuzu iyi okumak gerektiğini anlatan Çağlar, "Sonuçlar 16 Temmuz'da açıklandıktan sonra 10 gün içinde kılavuzun çıkmasını bekliyoruz. Bu kılavuzu detaylı okumak gerekir. Öğrencilerin acele etmesine gerek yok. Bakanlık tercih için yeterli süreyi veriyor. Bazı okullarımız nitelikli okul olarak isimlendirildi. Önce bu okullar için 4 tercih yapılacak. Öğrenciler daha sonra adrese dayalı sistemle tercihlerini yapacak. Her öğrenci nitelikli okul tercih etmeli, çünkü bir kayıpları yok. Nitelikli okullardaki kontenjan boş kalırsa bir şansları olabilir. 24 tercih zaten bütün okullara fazlasıyla yetiyor" dedi. Adrese dayalı okulların ise standart bir eğitim verdiğini kaydeden Mutlu Çağlar, bu okullar için de önceliğin adrese yakın eğitim kurumlarına verilmesi gerektiğini belirtti. "En iyi okul en yakın okuldur" diyen Çağlar, öğrencilerin 4 yıl boyunca aynı okula gidip geleceğini söyleyerek, ulaşıma öncelik verilmesini önerdi. Çağlar, "Tercihler geçen yıl 4 kez yapıldı. Birinci tercih yapıldı, sonuçlar açıklandı, ikinci, üçüncü ve dördüncü tercihlerle birlikte okul açılıncaya kadar tercih süresi devam etti. Öğrencilerin hakları kaybolmuyor. Bu yüzden denesinler. Bu tercihler sonunda hiçbir çocuk açıkta kalmıyor" diye konuştu.

'SEYRELTİLMİŞ EĞİTİME GEÇİLMELİ'

Pandemi nedeniyle eğitim sisteminde bazı değişikliklerin yapıldığını ifade eden Mutlu Çağlar, eğitime başlama yaşının isteğe bağlı 66 aylığa çekilmesiyle bu yıl 8'nci sınıfların sayısında ciddi bir artış yaşanacağına dikkat çekerek şunları anlattı:

"Bu yıl 8'nci sınıfların sayısında bölgeye göre yüzde 40 yada 50 artış olabilir. Özellikle 9'uncu sınıflarda öğrenci sayısı çok artacak. Bölgemizde geçen yıl liselerimizin 5 bin kapasitesi varken bu yıl bu sayı 8 bine çıktı. Öğrencilerimizin zarar görmesini istemiyoruz. Bütün dünyada etkili olan pandemide uzaktan eğitim verildi. Ülkemizde bu konuyla ilgili önemli bir başarı sağlandı. Ama yine de uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Biz eğitimin tamamen uzaktan olmasını istemiyoruz ama mecbursak destekleriz. Bizce seyreltilmiş eğitime geçilmeli. Haftanın iki veya 3 günü çocuk okulda eğitim görmeli, diğer günleri ise evde devam etmeli. Bizce bu en sağlıklı olan."

ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ YAKIN LİSE

Öğrencilerden Ali Efe Işık (14) ise sınavının güzel geçtiğini söyleyerek "Sözel soruları biraz zorladı, fen ve matematik ise kolaydı. Düşük bir puan beklemiyorum. Puanıma göre okuluma karar vereceğim. Hedefimi puan açıklamadan belirlemedim. Evime yakın okulları seçmek istiyorum. Pandemi döneminde okulun eve yakın olması önemli" dedi. Mehmet Arda Uzuner (13) "Biraz heyecanlıyım. Ben nitelikli liselerden birine gireceğimi düşünüyorum. 60. Yıl Anadolu Lisesi olabilir. Yazılım mühendisi olmak istiyorum. Kurslara gidip geldim. Öğretmenlerim tercih yaparken bana yardımcı olacak" diye konuştu. Birant Ballıkara (14) sınavının güzel geçtiğini belirterek, sınav süresince sakinliğini koruduğunu ve puanına göre bir lise seçeceğini ifade etti. Güzel sanatlar lisesini hedeflediğini anlatan Elif İşlekonaran (14) "Sınavım güzel geçti. Ama ben daha çok yetenek sınavına hazırlanıyordum. Güzel sanatlara girmek istiyorum. Sınav beklediğimden kolaydı. Resme yeteneğim var. Moda tasarımcısı olmak istiyorum. Üniversiteyi İstanbul'da okumayı hayal ediyorum. Bildiğim kadarıyla 5,6,7 ve 8'nci sınıf ortalamam da etkili olacak. Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumak istiyorum. LGS tercihini yapmayı düşünmüyorum. Tek isteğim güzel sanatlar" dedi.

Mehmet Arda Uzuner'in ablası Beyzanur Uzuner (19) de kardeşine destek olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl kardeşimle birlikte sınava hazırlandık. Ben de ikinci kez üniversite sınavına çalıştım. Biraz zor bir süreçti. Ben elimden geldiğince kardeşime destek olmaya çalıştım. Gerek ders çalışırken gerekse motivasyonunda ona destek oldum. Sınava hazırlanırken ailece ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Normale göre pandemi nedeniyle daha zordu. Ama üstesinden geldik. Orta okuldan sonraki süreçte lise eğitimi temel oluşturabilmek adına eğitim hayatınıza bence önemli bir katkı sağlıyor. Lisede çok şey öğrendim. Bu yüzden iyi bir liseye gitmesini önemsiyorum. Bu konuda elimden geldiğince ona yardımcı olacağım"

(14 Temmuz Görüntüleriyle)

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)-

Kaynak: DHA

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