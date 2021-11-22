İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Bornova'da kuruldu

FATİH, İSTANBUL (Bültenler) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova İlçe Başkan Ertürk Çapın, DİSK Genel -İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, Tüm Yerel Sen 2 Nol'u Şube Başkanı Ömer Eşki, Gaziemir ve Bornova Belediyesi meclis üyeleri, Bulgaristan DPS Ege Bölge Temsilciliği, Hizmet Çalışanları Derneği, Bulgaristan Devlet Tiyatroları, Başkan Vekili Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ekibi Bornova kadın kooperatifi Başkanı Hürriyet Yıldız toplantıya katıldı.

Başkan Fatih Ay, projeleri daha ileri boyutlara taşımak, daha kaliteli, akılcı, kültür sanat ve eğitimini amaçladıkları için derneğin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Ay,"2021 yılında resmî kişiliğimizi oluşturup İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği kuruldu. 2019 yılında bir yönetmen bir tiyatro eğitmeni bir tasarımcı bir drama eğitmeni bir sosyolog ve iki halkla ilişkiler uzmanı olarak yürüttüğümüz bir sanat topluluğu olarak iki yıl içerisinde, iki oyunculuk çalıştayı ve bir oyunculuk festivali düzenlenmiş olup toplamda 8 bin kişiye ulaşılmıştır. İlgi gösterip katılım sağlayan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltıya katılan ve İKSED'e destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, "Fatih'i 2007 yılında kalpağıyla partiye geldiğinde tanıdım. İlçemize ünlü tiyatro sanatçısı Sinan Bengier ile gelmişti, o zamandan beri çalışmalarına devam ediyor. Güçlü bir kadroda kurmuş çalışmalarının ve başarılarını devamını diliyorum" dedi.

DİSK Genel İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç ise, "Biz ne yaparsak birlikte yapmak zorundayız, neye karşı çıkmak istiyorsak birlikte, yan yana, omuz omuza çıkmak zorundayız. Fatih bizim ailemizin uzun zamandır bir bireyi, yöneticisi. Burada çok değerli iş arkadaşlarım, yöneticilerim, temsilci arkadaşlarım var. Bu derneğin çoğumuza katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizde dayanışma adına burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sonuna kadar da arkadaşımızın, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, siyasi partilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tüm Yerel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ömer Eşki de,"Farklı ortamlarda, farklı isimlerle bir araya geliyoruz.Ancak hepimizin ortak noktası Fatih Ay oluyor. İyi günümüzde, kötü günümüzde derler ya, mesela ilk trafik kazamı Fatih'in evinin arka sokağında yapmıştım, Yeşilova'da. Kaza esnasında bayılmışım, ayılınca Fatih'in evinin kaza yerine yakın olduğunu bildiğim için direkt Fatih'i arattırdım. Geldi beni aldı, sedyeye koydu, hastaneye götürdü. İlk arabayı sordum ne durumda diye, arabaya baktı ikiye bölünmüş. Yüzü ekşidi, "İyi durumda" dedi. Düğünümde, çocuğumun doğumunda, hayatımın her alanında Fatih hiç aramadan hep yanımızda olan birisi oldu. Sadece benim için değil, buradaki herkes için öyle. Bu dernek için büyük emek verdi. O bizim hep yanımızdaydı, biz de hep onun yanında olacağız. Derneği Bornova adına ve herkes adına hayırlı olsun" dedi.

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