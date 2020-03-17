İZMİR Koronavirüs nedeniyle işyerleri kapandı, sokaklar boşaldı Koronavirüs nedeniyle işyerleri kapandı, sokaklar boşaldıKORONAVİRÜSÜNE karşı alınan önlemler kapsamında birçok işyerinin kapanmasının ardından, İzmir'de sokaklar boşaldı.

Koronavirüs nedeniyle işyerleri kapandı, sokaklar boşaldı

KORONAVİRÜSÜNE karşı alınan önlemler kapsamında birçok işyerinin kapanmasının ardından, İzmir'de sokaklar boşaldı. İzmir'de vatandaşların en yoğun olduğu yerlerden Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi oldukça tenhalaşırken, birçok işyeri de faaliyetlerini durdurdu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararlarının ardından, İzmir'de sokaklar boşaldı. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi tenha görünümüyle dikkat çekti. Semtteki birçok işyeri de faaliyetini durdurdu. Bazı kafeteryalar, bahçelerdeki masa ve sandalyelerini toplarken, bazılarının ise malzemelerini toplamadığı ve işyerine bekçilerin refakat ettiği görüldü.

'SÖZ KONUSU SAĞLIK'

Vatandaşlardan Nihat Nebil Altıner, alınan önlemleri yerinde bulduğunu belirterek, "Aslında herkes sağlığına ve hijyenine dikkat etse, böyle kararların alınması bile gereksizleşir. Ancak, demek ki bizim insanımız bazı kurallara uymuyor ki böyle bir karar alma gereği duyulmuş. Tabii bu kısıtlamalar daha ilerlerse bazı problemler ortaya çıkabilir. Söz konusu sağlık, yapacak bir şey yok" dedi.

Cadde üzerindeki bir giyim mağazasının müdürü Gönül Özer de, işlerinin durma noktasına geldiğini, ancak alınan kararın da yerinde olduğunu söyledi. Özer, "Keşke bu karar daha önceden alınsaydı. Çünkü şimdiye kadar yurt dışından birçok vatandaş girdi. Esnafın halini düşünüyorum. Kiralar nasıl ödenecek, döngüler nasıl sağlanacak. Etrafta kimse kalmadı, zararlar çok büyük. Umarım bunlar telafi edilir" dedi.

Kaynak: DHA