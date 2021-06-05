İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu
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İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu

İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi günü vatandaşlar Kordon'a akın etti.

İzmir'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi günü vatandaşlar Kordon'a akın etti. Kısıtlamanın olmadığı Cumartesi günü vatandaşlar güzel havanın ve sahilin keyfini doyasıya yaşadı.

1 Haziran tarihinden itibaren korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kademeli normalleşme dönemine girilirken; uzun zaman sonra kısıtlamanın olmadığı Cumartesi günü İzmirli vatandaşlar Kordon'a akın etti. Aylar sonra cumartesi gününü kısıtlamasız geçirecek olan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren güneşli İzmir havasının keyfini çıkardı. Özellikle Alsancak ve Kordonboyu'nu tercih eden İzmirliler, çocuklarıyla birlikte temiz hava alıp, sahil ve çim keyfi yaşadı. Kordonboyu'nda kimi yürüyüş yaparken kimileri ise balık tuttu.

Vatandaşlar keyifli

Kordonboyu'nda deniz kenarı ve çimlerde kısıtlamasız Cumartesi gününün keyfini yaşayan vatandaşlar, uzun zaman sonra hafta sonu dışarı çıkmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Gözde Kayra isimli vatandaş, "Aslında hala biraz endişeliyiz. Aylardır çocuk doktoruna kontrole bile gitmemiştik. Bugün ilk kez rutin kontrole geldik. Çok kalabalık değil şu an burası, bu sevindirici. Umarım rehavete kapılmayız, çünkü hala devam ediyor salgın. Bornova'da yaşıyoruz biz ve burada denizi görmek iyi geldi, deniz havası aldık. İnşallah daha iyi olur her şey" açıklamasında bulundu. Başka bir vatandaş da "Uzun zaman sonra hava almak iyi geldi. Eşim ve çocuğumla birlikte dışarı çıktık biz de. İyi geldi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takviminde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayı boyunca uygulanmayacak. Vaka sayıları da göz önünde bulundurularak normalleşme takvimi yeniden belirlenecek. Cumartesi saat 22.00'den itibaren pazartesi 05.00'e kadar ise sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha devam edecek. - İZMİR

İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu
İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu
İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu
İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu
İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu
İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu
İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu
İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İzmir Kordonboyu'nda kısıtlamasız Cumartesi yoğunluğu - Haberler
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