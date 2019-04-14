İzmir 'Kitap İçin Beklenir'

'Kitap için beklenir'

İzmir'de birçok yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla bu yıl 24'üncüsü düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, son günürde de yoğun ilgi gördü. Kitapseverler, saatlerce kuyrukta bekleyerek fuara girerken Kitap için beklenir dedi.

Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 24'üncü İzmir Kitap Fuarı'na son gününde de ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle sevdikleri yazarları görebilmek, sohbet edebilmek ve kitaplarını imzalatabilmek için saatlerce girişte kuyrukta bekleyen her yaştan ziyaretçi, amacına ulaştı. Ailelerin çocuklarıyla geldiği fuarda çocuk kitapları da ilgi gördü. Kitap için sıra bekleyenler ise durumdan şikayet etmedi. Fuarın uzun sürmesini istediklerini belirten Oğuz Üstünel, Sırada bekliyoruz, yoğun bir ilgi var. Ama içeriye gireceğiz. Fuarın süresinin kısa olduğunu düşünüyorum. Biraz daha uzun olabilir çünkü yetmiyor dedi. Fuara kızının istediği kitapları almak için geldiğini belirten İsmail Bağcı, Sabah kalktık, kızımla birlikte fuara geldik. Kitap için beklenir, kitap için beklemek güzel bir olay diye konuşurken kızı Nehir Bağcı ise Kitapları seviyorum, Sıra ve kalabalık var ama değer dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinden fuara gelen Fatih Berk Can, Kitap okumayı seviyoruz ve kitapları merak ediyoruz dedi. Fuarda test kitapları da öğrencilerin tercihi olurken, Şeyma Nur Taş, Genellikle test kitabı almak için geldim. Ama her tür kitap var. Burada olmak çok güzel dedi. Fuara Aydın'dan geldiğini ifade eden Sude Arslan da test kitaplarını ucuz bulduğu için bol alışveriş yaptığını belirtti.

Kaynak: DHA