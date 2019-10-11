İzmir iyilik yapmak isterken canından oluyordu

11.10.2019 15:30

İyilik yapmak isterken canından oluyordu

İzmir'in Çiğli ilçesinde büfe sahibi Hüseyin Bal (28), dezavantajlı çocuklara yardım için festival düzenledi. Bal, dün akşam saatlerinde düzenlenen festivalin sonuna yakın, büfesinin yan tarafında bulunan market sahiplerinin saldırısına uğradı. Bal dövülürken, çalışanı Celal Demir ise sırtından bıçaklandı. Üniversite öğrencilerinin de yaralandığı olayda, saldırganların pompalı tüfekle dükkana ateş etmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saat 21.00 sıralarında Çiğli'nin Balatçık Mahallesi'nde meydana geldi. Burada Tekel büfesi bulunan Hüseyin Bal isimli esnaf, dezavantajlı çocuklara kitap, kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı için festival düzenledi. Üniversite öğrencilerinin katıldığı festivalin bitimine yakın, iddiaya göre Tekel büfesinin yan tarafında bulunan market sahiplerinden M.D. ile kardeşi E.D., yanlarında bulunan yaklaşık 10 kişi ile Hüseyin Bal'a saldırdı. Bu sırada Tekel bayiinde çalışanların da kavgaya karışması üzerine olay büyüdü. Bal'ı öldüresiye döven saldırganlar, daha sonra bıçak çekti. İddiaya göre bıçağı Hüseyin Bal'a saplamak üzereyken, araya Celal Demir isimli büfe çalışanı girdi. Demir, Bal'ın üzerine kapaklanınca sırtından bıçaklandı. İddiaya göre saldırganların elinden kaçarak büfeye giren Bal ve yanındakilere, bu kez de kaldırım taşları ile saldırı düzenlendi. Olay esnasında, kavgayla alakası olmayan B.A. isimli öğrencinin de kafasına kaldırım taşı vuran saldırganların görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Olay sırasında saldırganlardan biri pompalı tüfekle iş yerine ateş etti. Olay, polis ekiplerinin gelmesi ile sona erdi. Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Hüseyin Bal ve bazı çalışanlar, market sahibi ile yakınlarından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırganların da Bal'dan şikayetçi oldukları öğrenildi. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.D.'nin, ifadesinde kendi marketinin önünde alkol aldıkları için saldırdığını söylediği aktarıldı. Hüseyin Bal, ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi

Üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sosyal sorumluluk içeren etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de bu etkinliği düzenledik. Güzel bir günün ve akşamın ardından böyle bir saldırı gerçekleşti. Bizi gün içerisinde sürekli bakışları ile taciz eden yan taraftaki esnaf, akşam festivalin bitiş saatlerine doğru farkında bile olmadan arkamdan saldırdı. Sandalyelerle, parke taşları ile bana ve oradaki üniversite öğrencilerine saldırdılar. Herkese barbarca vurdular. Bizim herhangi bir saldırımız, tahrikimiz söz konusu olmadı. Ne olduğuna anlam bile veremediğimiz şekilde öldüresiye dövüldük. Bize bıçaklarla saldırdılar. En son dükkanın içerisine kaçtığımız zaman parke taşları ile camları patlattılar, dükkana doğru silah sıktılar. Bizi polis kurtardı, polis kurtarmasaydı belki ölecektik.

'KİMSENİN ÖLMEMESİ MUCİZE'

Olayın planlı olduğunu savunan Bal, Planlı bir olay olduğuna eminim çünkü gün içerisinde kardeşler farklı noktalarda dükkanı izliyordu. Bu insanların barbarlığı karşısında hayatta kaldığımız için bile şanslıyız diye konuştu. Daha sonra hastaneye gittiklerini anlatan Hüseyin Bal, Birçok arkadaşımız yaralandı. Sırtında derin kesikler olan bir arkadaşım var. Benim halim ortada, dudaklarım dikişli. Gözlerim şişti. Görme konusunda sorun yaşıyorum. Olayla alakası olmayan ama kafası kırılan üniversite öğrencileri var. Bugün burada kimsenin ölmemesi büyük mucize dedi.

Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA