İzmir'in tek kadın taksi sürücüsü; 'Taksicilerin nazar boncuğu'
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İzmir'in tek kadın taksi sürücüsü; 'Taksicilerin nazar boncuğu'

08.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:14
İzmir'in tek kadın taksi sürücüsü; 'Taksicilerin nazar boncuğu'

İZMİR'de tek kadın taksi sürücüsü olan Sevim Kaykaç'ı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, görev yaptığı durakta ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İZMİR'de tek kadın taksi sürücüsü olan Sevim Kaykaç'ı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, görev yaptığı durakta ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kaykaç'ın İzmir taksicilerinin nazar boncuğu olduğunu söyleyen Anık, "Kendisiyle gurur duyuyoruz. Mesleğimizi başarıyla temsil ediyor, müşterilerine yaklaşımı ve trafikteki örnek davranışları nedeniyle övgü topluyor. Bu mesleği yapmak isteyen her kadına destek olacağız" dedi.  

İzmir'in tek kadın taksi sürücüsü Sevim Kaykaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde unutulmadı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Kaykaç'ı, çalıştığı İzmir Otogar Taksi Durağı'nda ziyaret ederek, çiçek verdi. Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Celil Anık, Sevim Kaykaç'ın İzmir taksicilerinin nazar boncuğu olduğunu belirterek, "Kendisiyle gurur duyuyoruz. Mesleğimizi başarıyla temsil ediyor, müşterilerine yaklaşımı ve trafikteki örnek davranışları nedeniyle övgü topluyor. İzmir'de daha çok kadın taksicinin olmasını istiyoruz. Bu mesleği yapmak isteyen her kadına destek olacağız" dedi.

5 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA

Bir çocuk annesi Sevim Kaykaç, "Araba kullanmayı çok seviyordum. Şoförlük için gereken tüm belgeleri almıştım. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'ın kadın taksi şoförü projesi sayesinde bu işe başladım. Yaklaşık beş yıldır taksiciyim. Başkanımız beni her zaman destekledi ve cesaretlendirdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beni bir kez daha mutlu etti" diye konuştu.


İzmir'in tek kadın taksi sürücüsü; 'Taksicilerin nazar boncuğu'
İzmir'in tek kadın taksi sürücüsü; 'Taksicilerin nazar boncuğu'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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