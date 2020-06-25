İzmir'in Küner Köyü'nde 47 Koronavirüs Vakası Tespit Edildi İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Köyü'nde koronavirüs vakalarının hızla artması üzerine bölgeye yabancıların giriş çıkışları yasaklandı.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Köyü'nde koronavirüs vakalarının hızla artması üzerine bölgeye yabancıların giriş çıkışları yasaklandı. Küner Köy'ünde ekipler filyasyon çalışması yapmaya başladı. Küner Köyü koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Muhtar, Küner Köyü koronavirüs vaka sayısı hakkında duyuru yaptı.

Menderes Küner Köyü Vaka Sayısı Kaç?

Habertürk'ün aktardığı habere göre, Muhtar Harun İbiş Aydın, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Karantina uygulaması kesinlikle yok. Köylülerimiz girip çıkabiliyorlar. Kaymakamla devamlı irtibat halindeyiz. Eksiklerimizi gideriliyorlar, test yapıyorlar. Hemen hemen herkese test yapılacak. Şu an tespit edilen 47 vaka var. Vakaların tam nereden geldiği belli değil. Sokağa çıkma yasağı diye bir şey yok, ancak maskesiz çıkmak ve toplu halde bulunmak yasak. Bazı yanlış haberler mahallemizi rahatsız etti. İnşallah en kısa zamanda bu virüsün mahallemizden defolup gitmesini bekliyoruz."

Muhtarlık binası önünde mahalle halkına test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanını giyen 25 kişilik filyasyon ekibi, dünden bu yana PCR testi yaptı.

Koronavirüste Son Durum

24 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 191.657 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.025'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 914, toplam entübe hasta sayısının ise 356 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 164.234 olarak açıklandı.

Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/C9PFsZ4CH7

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 24, 2020

Kaynak: Tamindir