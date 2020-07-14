İZMİR'İN 'İSMİNİ KUŞTAN ALAN LEZZETİ' HEM SOĞUK HEM DE SICAK TÜKETİLİYOR
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İZMİR'İN 'İSMİNİ KUŞTAN ALAN LEZZETİ' HEM SOĞUK HEM DE SICAK TÜKETİLİYOR

İZMİR'de "kumru" adlı sandviç hem soğuk hem de ızgarada pişirilerek sıcak olarak servis ediliyor.

14.07.2020 08:50 | Son Güncelleme: 14.07.2020 08:55

İZMİR'de "kumru" adlı sandviç hem soğuk hem de ızgarada pişirilerek sıcak olarak servis ediliyor. Sabah akşam günün her saati İzmirlinin tükettiği bu sandviç, adeta parmak ısırtıyor.

Yaklaşık 150 yıldır İzmir'de üretilen kumru, her fırsatta kent sakinlerince tüketiliyor. Önceleri kumru ekmeğinin içerisine İzmir tulum peyniri, domates ve biber konularak soğuk servis edilen bu güzel lezzet, sonraları kömürde pişirilerek de sunulmaya başlandı. Kömürde pişirilmiş sucuk, salam ve kaşar peynirine domatesin eklenmesiyle ağız sulandıran İzmir kumru tercihe göre ister sıcak ister soğuk tüketiliyor. Kumru ekmeği ise adını şeklinden alıyor. Orta kısmı daha geniş, uç kısımlarına doğru incelen yapısıyla bir kuşun gövdesine benzeyen "kumru" adlı sandviç ekmeği, bu lezzete ismini veriyor.

Balçova'da kumru sandviç yapan işletmeci, evli ve 1 çocuk babası 40 yaşındaki Doğan Peçenek, "İki çeşit kumru var. Biri soğuk sandviç genelde sabahları tüketilir. Diğeri sıcak sandviç günün her saati yenir. Kumru ekmeğinin şekli 'kumru' kuşunu andırdığı için adını oradan almış. İzmirliler çok seviyor. Dışarıdan gelenler de beğeniyor" dedi.

Diyarbakır'dan ziyaret amaçlı İzmir'e gelen Celalettin Birtane (62), "Kumruyu seviyoruz çünkü bu lezzet yılların birikimi sonrası ortaya çıkan bir yiyecek. Bu bir kültürdür. Her ilin kendine has bir lezzeti var. İzmir'e gelince de bu lezzetleri tüketmek gerek. İzmir'e her gelişimizde ilk olarak kumru yeriz, yemeden şehirden ayrılmayız" dedi. Aziz Yalçın (39), sıcak kumruyu tercih ettiğini belirterek, daha önce denemeyenlere tavsiye etti. Güneş Yalçın (38) da ızgarada pişirilmiş kumruyu soğuğuna yerine tercih ettiğini kaydederek, "Kaşarın üzerinde erimesi ve kokusu bambaşka bir tat. Herkese tavsiye ediyorum. Haftada en az 1 kere kumru yemeye geliyoruz" dedi.

TARİHİ

İzmirliler tarafından hemen hemen her gün tüketilen kumru, önceleri soğuk olarak tüketilirken, 1940'lardan sonra sandviç gibi arasına sucuk, salam ve peynir konularak sıcak olarak da tüketilmeye başlandı. İzmir'de 'gevrek' olarak bilinen simitle peynirin uyumundan yola çıkan fırıncı esnafının yeni bir ürün olarak oluşturduğu 'İzmir Kumrusu' beğenildi. Yapıldığı ilk dönemlerde kumru ekmeğinin içerisine sadece peynir, domates ve yeşilbiber konularak soğuk servis edildi. Bugün ise sucuk, salam ve eritilmiş peynir ilavesiyle pişirilerek de servis ediliyor. İzmir Kumrusu daha çok öğleden sonra, öğle yemeğine yetişemeyenlerin yediği ya da akşamüstü çaylarının atıştırmalığı, içinde görünen tulum peyniri, domatesi ve yeşilbiberi ile iştah açıcı bir lezzet.

YAPILIŞI

İzmir kumrusu; İzmir Kumru Ekmeğinin içerisine, eğer ürün soğuk servis edilecekse peynir, domates ve yeşilbiber eğer sıcak servis edilecekse sucuk, salam ve eritilmiş peynir koyulması suretiyle imal edilmektedir. İzmir Kumru Ekmeği ise; buğday unu, su ve tercihe göre nohut mayası ile hamurun hazırlanması, fermantasyona bırakılması ve şekillendirilerek pişirilmesi ile yapılmaktadır.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

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Soğuk ve pişmiş kumru yapımı

Aşçı Doğan Peçenek ile röp.

Müşteri Aziz Yalçın ile röp.

Müşteri Güneş Yalçın ile röp.

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)

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İZMİR'İN 'İSMİNİ KUŞTAN ALAN LEZZETİ' HEM SOĞUK HEM DE SICAK TÜKETİLİYOR

Kaynak: DHA

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